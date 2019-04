Sedena modifica proyecto de Santa Lucía; niega sobrecostos

El plan original de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) sí se modificó, específicamente para recorrer 800 metros más al centro, las pistas y así contar con mejores niveles de seguridad, aseguró el General Ingeniero, Gustavo Vallejo, quien será el encargado de la construcción del proyecto.Al presentar los detalles al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Vallejo explicó que la modificación sólo es en la posición de las pistas, pues se contempla continuar con tres pistas con niveles adecuados de seguridad; sin embargo, aseguró que no se tiene un incremento en el costo, presupuestado en alrededor de 70 mil millones de pesos, informó La Razón “Al recibir el diseño, tratamos de privilegiar la seguridad, por eso desplazamos la pista más al centro, pero eso no significa que se hayan gastado ocho mil millones de pesos más. Es ilógico que si la pista la sacamos 800 metros sea más caro, si nos va a salir más económico porque no habrá tantos rodajes, tanta excavación…”, refirió.Ahondó en que cuando se recibió el primer anteproyecto, la distancia de las pistas era de mil 500 metros para permitir operaciones simultáneas, aunque la ley internacional establece un mínimo de mil 035 metros de separación, aunque la Sedena contempla dentro de la pista principal (norte y central), mil 650 metros para permitir todo lo necesario.“La sur, que igual estaba a mil 500 metros, por el criterio de diseño usado por quienes nos entregaron el proyecto es que el aeropuerto tendrá otras cuestiones de seguridad”, destacó.Por otra parte, mencionó que las instalaciones militares también se reubicarán hacia el sur, aunque aclaró que los edificios viejos se van a demoler y los nuevos se van a desmantelar para reducir costos.Añadió que se realizará un campo militar más eficiente, pues dijo que el actual nació anacrónicamente y fue creciendo de manera irregular, sin un plan maestro que respaldara su construcción y evolución.“Hay edificios con redes de drenaje y agua potable colapsadas y es una oportunidad para hacer un diseño más eficiente donde consumamos menos agua, menos energía y seamos más limpios”, sostuvo.Dijo que será el mismo Ejército quien se encargue de contratar a personal civil, lo que les significará ahorros. Agregó que se prevén generar empleos para civiles por alrededor de 10 mil puestos de trabajos sólo en la construcción.En 50 años Santa Lucía movilizará a 80 millones de pasajeros. En la primera etapa del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, se lograrán movilizar 20 millones de pasajeros, en tanto que para los próximos 50 años, está cifra podría alcanzar hasta los 80 millones, aseguró el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), Manuel de Jesús Hernández González.En el acto de Inicio de Estudios y Trabajos Preliminares para la Construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, el comandante detalló que la terminal aérea incrementará la eficiencia a través del sistema aeroportuario metropolitano, interconexión con destinos nacionales e internacionales y los estándares de calidad requeridos.Señaló que conscientes de la construcción de una obra de tal magnitud, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha buscado a dependencias para que contribuyan a la mejor realización del proyecto.A finales de junio o principios de julio se entregará el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, e inmediatamente después comenzará oficialmente la construcción del mismo, aseguró Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).En entrevista al término de su participación en el acto de inicio de los Estudios y Trabajos Preliminares para la Construcción del Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, el funcionario federal refirió que ya sólo están a la espera de los análisis para comenzar con la construcción de la terminal mixta.De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que será la encargada de llevar a cabo el proyecto de construcción del Aeropuerto, la MIA se elaboró por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM en conjunto con la Sedena y el pasado 15 de abril se ingresó ante la Semarnat el Manifiesto así como el Estudio de Riesgo Ambiental para su determinación.