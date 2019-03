Sedena resguarda predio donde se incendiaron pipas

Personal de la Dirección General Táctica Operativa, colabora en la contención y mitigación de un incendio que consumió 2 pipas de gas en un predio ubicado en San Antonio Tecomitl, Milpa Alta. Al momento se reporta controlado. Si te encuentras por la zona, evita acercarte. pic.twitter.com/hYTUhSM1I2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) 21 de marzo de 2019

Luego de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Milpa Alta, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aplican el Plan DN3E en el predio donde se registró el incidente, para el resguardo y la protección de la ciudadanía.Así lo informó el alcalde Octavio Rivero, quien aseguró que todo está bajo control, gracias a que los elementos de rescate llegaron al lugar muy rápido para sofocar el fuego de la pipa y que no pasara a mayores.“En este lugar se llevó a cabo una solicitud por un flamazo que se presentó en este lugar, en el cual nuestros medios de rescate estuvieron de manera inmediata y no permitieron que fuera más grave este problema”, expresó en entrevista.El alcalde señaló que de manera oficial hay tres personas lesionadas, que fueron trasladadas en ambulancia aérea, y dos de los cuales se encuentran en el Hospital Rubén Leñero.Indicó que, entre los lesionados de 23, 55 y 56 años, está el dueño de predio y los otros dos son trabajadores, quienes se encuentran delicados, pero fuera de peligro.Este jueves se registró un flamazo en un predio particular de aproximadamente mil metros cuadrados donde se encontraban estacionadas cuatro pipas de la empresa “Gas Popo y Gas Urbano” de diferentes capacidades y que dejó tres lesionados.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, en el lugar se incendiaron dos pipas y una más resultó afectada por radiación del fuego, en tanto que la cuarta unidad fue retirada sin daños.Policías preventivos fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C-2) Oriente, quienes a su vez recibieron la llamada de emergencia de la línea 911 que en el Boulevard José López Portillo y 16 de Septiembre, colonia San Antonio Tecómitl, se encontraban dos personas lesionadas.Al llegar al lugar, policías de la dependencia local confirmaron la emergencia y solicitaron el apoyo de los servicios médicos, del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes acordonaron un área de ocho cuadras alrededor para sofocar el incendio.Personal de la Dirección General de Servicios Aéreos “Cóndores” realizaron tres traslados de igual número de hombres, con diagnóstico de quemaduras de segundo grado.El helicóptero arribó al Hospital Regional de Milpa Alta, lugar donde los lesionados fueron canalizados de emergencia para ser trasladados vía aérea para ser llevados al Hospital Rubén Leñero, ubicado en calle Salvador Díaz Mirón y Plan de San Luis, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo, y al Hospital General de Balbuena, en Venustiano Carranza.En tanto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones y daño a la propiedad en agravio de los tres hombres que resultaron heridos por quemaduras.El agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Milpa Alta Dos inició la indagatoria y dio intervención a elementos de la Policía de Investigación para la ubicación de cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando C-2, de testigos y de otras posibles víctimas.Peritos en criminalística, evaluación, fotografía, mecánica, incendios y explosivos acudieron al lugar para recabar evidencias y elaborar los dictámenes correspondientes.