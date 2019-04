Sedena venderá 300 caballos y otros bienes

Durante el ejercicio 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene prevista la venta, donación y destrucción de diversos bienes muebles, entre ellos caballos, cabezas de ganado, armamento, aeronaves, vehículos y hasta un tomógrafo.En acatamiento a la Ley General de Bienes Nacionales, que establece los procedimientos para la baja de bienes de las dependencias de la Administración Pública Federal para su renovación o por quedar inoperantes, la Sedena tiene prevista la venta de 300 caballos, los cuales deberán someterse a un proceso de avalúo.A fin de llevar a cabo las diversas licitaciones de los activos pertenecientes al Ejército Mexicano susceptibles de ser enajenados, la institución castrense cuenta con una lista en la que aparecen desde residuos de diversos materiales hasta ejemplares vivos, equipo de guerra y médico.En su Programa Anual de Disposición Final de los Bienes Muebles aparecen un total de 300 equinos que serán puestos a la venta, sin embargo no cuentan con un costo establecido pues se señala que deberán ser sometidos a un avalúo.En dicho programa la Sedena también señala que se realizarán donaciones de vehículos, aeronaves y animales, como un vehículo, del que no se aportan detalles, que sería donado al municipio Purísima del Rincón, Guanajuato.Asimismo, el documento indica la entrega en donación de dos aeronaves de la Sedena: un helicóptero Bell-212, matrícula 1671, y un avión 182s Skyline, matrícula 5442, a la Universidad Autónoma de Nuevo León.Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, Defensa Nacional, Ejército Mexicano, licitación, venta, ganado, caballos, aeronaves, lanzacohetes, material de guerra,De acuerdo con esa relación de bienes, al estado de Guerrero se le entregarían en donación 50 cabezas de ganado híbrido, es decir ejemplares cruzas de distintas especies, mientras que al Consejo para el Bienestar Ciudadano, una asociación civil de Tantoyuca, Veracruz, se le donarían 29 ejemplares híbridos sin que se especifique su especie.De igual manera se pondrá a la venta durante este año una carabina matrícula 795808, que también deberá ser valuada, y se contempla la destrucción de 17 lanzacohetes y ocho mil 132 piezas de material de guerra diverso sin especificar.La Sedena también incluyó en la lista de bienes que serán vendidos a través de un procedimiento de licitación un tomógrafo, que también deberá ser valuado, así como una motoescrepa marca Terex, modelo TS24D, con número de serie 57631011, maquinaria utilizada para diversas actividades de construcción, como excavación y descarga del materiales.En esa relación también se enlistan bienes dela Sedena que serán puestos a la venta, como desechos ferrosos, llantas segmentadas o no renovables, aluminio, aceite quemado, o desechos provenientes de uniformes, equipo de campaña, dormitorios y banderas, que fueron triturados y compactados.En algunos de estos casos, el precio por unidad de medida, que puede ser kilogramo o litro, se establece en la lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.Por ejemplo, el precio del desecho ferroso vehicular es de $3.60 pesos por kilogramo; las llantas segmentadas y/o no renovables son puestas a la venta a un costo de $0.2263 pesos por kilogramo, y el litro de aceite quemado a un costo de $1.05 pesos por litro, de acuerdo a la lista de valores más reciente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2019.Entre estos materiales se prevé la donación de casi 47 toneladas de cartón y 15.1 toneladas de papel de envoltura a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).