Sedena y Marina defienden estrategia de seguridad ante IP

"Los secretarios nos dijeron que tienen una estrategia y esa estrategia está muy relacionada, y ellos lo dejaron bien claro, con atacar las causas profundas de los problemas sociales que enfrentamos", agregó.



“Uno de los mensajes más importantes del general y el almirante fue decirnos y recordarnos a la sociedad que este es un problema de todos, y todos, algunos de una manera muy marginal, tenemos una tarea de cómo ir componiendo otra vez este entramado social que hemos descuidado", comentó.



"Nos da una enorme tranquilidad el oír directamente de los responsables la manera en que están enfocando la situación, de una manera tan disciplinada y tan ordenada. Cuando se habla de que no hay estrategia, creo que hoy salimos contentos de creer que sí hay una estrategia, sí hay un objetivo, una orientación, una priorización de cómo ir resolviendo paso a paso los problemas de seguridad del país.



"Los empresarios salimos enormemente motivados, no es que se vaya a resolver el problema de un día para otro, pero sí de que hay un rumbo conocido, un rumbo claro de cómo poder atacar este problema que a todos nos aqueja y preocupa", puntualizó.

, afirmaron ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que sí existe una adecuada estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, orientada a combatir no sólo a la delincuencia, sino las causas sociales que la generan., luego de una reunión que sostuvieron a puerta cerrada con el general y el almirante, en la que el sector privado expresó su total respaldo a la política federal para reducir la violencia.Sostuvo que durante el encuentro, los titulares de la Sedena y de Marina destacaron que las fuerzas armadas están actuando de manera disciplinada y con objetivos claros, aunque señalaron que la solución a la inseguridad "es problema de todos", de la sociedad en su conjunto, para recomponer el tejido de convivencia., contrario a diversas opiniones, salió convencido de que sí hay una estrategia con rumbo claro, lo que no significa que la grave situación de violencia en el país se resuelva de un día para otro.atender los focos rojos de seguridad en todo el país, además de reforzar la vigilancia en los corredores logísticos que utilizan los mercados de exportación a la luz del T-MEC.Los empresarios, por su parte, se comprometieron a trabajar en conjunto con las fuerzas armadas y dar su apoyo a las modificaciones legislativas que todavía están pendientes para dar certeza jurídica al Ejército y la Armada en las misiones que realicen.Salazar Lomelín indicó que los mandos militares destacaron temas como el combate al 'huachicoleo' que llegó a generar pérdidas de, recursos que alentaban a la delincuencia organizada.Indicó que el consejo comparte esa postura porque mientras se vaya resolviendo el problema de inseguridad es evidente que fluirá más inversión y crecimiento, no para hacer más ricos a los empresarios, sino para apoyar el desarrollo del país.Añadió que el CCE salió satisfecho de la reunión, pues su principal preocupación es el tema de la seguridad.