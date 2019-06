SEDU no pagará por bullying de maestra

La Secretaría de Educación no pagará la reparación por daño moral al niño que sufrió bullying de parte de su maestra en la primaria Pablo L. Sidar.El secretario de Educación, Higinio González Calderón, asegura que no tienen dinero en el presupuesto, por lo que van a apelar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.La sala Colegiada Civil, en la que ordenan a la Secretaría a pagar alrededor de 400 mil pesos a la familia del pequeño agredido por la maestra Mayela Rodríguez Monajraz.Agregó que él cree que la Secretaría no debe estar obligada a responder por ninguna cantidad, porque “se trata de un daño moral que no se puede cuantificar en dinero”.