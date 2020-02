Seduce la MLS a Pizarro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Rodolfo Pizarro puede convertirse en el nuevo elemento de la Liga MX que cae en las tentaciones de la MLS. Con 25 años, el oriundo de Tampico, Tamaulipas, es el objetivo del Inter de Miami, nuevo club de la Liga estadunidense e interesado en que el tricolor sea la bomba en los fichajes.



Antes de que Pizarro se cierre las puertas de Europa yendo a la MLS, aparece en el panorama una nueva oferta para poder jugar en el Viejo Continente, es el Krasnodar de la Liga rusa.



Rodo empezó su vida futbolística en las fuerzas básicas de la Jaiba Brava y, posterior a los 15 años de edad, el Pachuca se lo llevó para fortalecer su proceso y sacarle todo el talento en los pies.



Pizarro debutó el 15 de septiembre de 2012, en una victoria de los Tuzos 3-2 sobre el Morelia. Poco a poco, el mediocampista se ganó su lugar en el primer equipo, en el cual formó un tridente peligroso junto a Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, ambos en Europa en estos momentos.



El mexicano se coronó en el Clausura 2016 con el club hidalguense. Para enero de 2017, vistió los colores del Guadalajara, un grande de la Liga MX. Ese mismo año, repitió la gloria con el campeonato del Clausura 2017, en un equipo histórico dirigido por Matías Almeyda.



Para la Copa del Mundo de Rusia 2018, el entonces entrenador de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio, no convocó a la promesa del balompié nacional y se llevó a otros, como Javier Aquino, Giovani Dos Santos y Marco Fabián. Hay versiones de que al jugador no le gustaba la forma de trabajar del colombiano, quien se cansó de sus actitudes.



Apenas de un año y medio con las Chivas y el mal sabor por no jugar el Mundial, Pizarro llegó al Monterrey, donde ya ganó la Liga de Campeones de la Concacaf y, una vez más, la Liga MX (Apertura 2019).