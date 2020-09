Seduce ‘Lolita’ mexicana a Demián Bichir

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Un hombre en sus 50 (Demian Bichir), una niña menor de edad (Sasha González) y una historia de deseo.



La premisa de Danyka: Mar de Fondo parece destinada a la polémica, pero su director, Michael Rowe, no se conduce con la brújula de lo que es políticamente correcto o no.



“Lo platiqué con un amigo y me dijo: ‘¡Híjole!, es que esas películas ya no se pueden hacer’, y yo dije: ‘¡Ah!, ¿Cómo ching… no?, ¿por qué no? Vamos a ver qué sí’.



“A ver cómo la recibe la sociedad, pero creo haber logrado una película que no se va por lo efectista, por lo fácil o lo barato. Creo que habla de conflictos humanos reales, profundos, cotidianos y que se tiene que poder hablar como artista de estas cosas, aunque ya no esté políticamente de moda”, dijo Rowe en entrevista.







La historia surgió de la inspiración que el ganador de la Cámara de Oro en Cannes por Año Bisiesto (2010) tuvo de cuentos del autor ruso Antón Chéjov, y filmes como Pretty Baby (1978) y La Rodilla de Clara (1970).



El proyecto marca el regreso al cine mexicano de Bichir, quien desde hace cuatro años, cuando estrenó 7:19, no aparecía en una producción nacional.



“Yo nunca escribo pensando en actores, porque me influyo, y tengo esta regla de que el director no puede opinar hasta que no se termina de construir la historia. Pero en cuanto bajé la pluma y comencé a hacer al personaje, supe que Bichir era perfecto”, compartió el director de origen australiano.



En el caso de González, hallarla fue complejo, pues necesitaba alguien que proyectara candidez y a la vez pudiera interactúa al nivel del nominado al Oscar.



“Fue un proceso, un casting con mucha gente, porque encontrar a una actriz que no fuera menor de edad, pero que lo aparentara, que supiera actuar y que tuviera esa frescura y esa vida, fue difícil, fueron meses de casting.



“Y yo creo que lo hizo muy bien. Está completamente al tú por tú con el monstruo que es Bichir”, destacó.



La producción será distribuida con 400 copias y planea su estreno en salas nacionales para finales de octubre.