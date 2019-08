Barsa sedujo a Carlos Vela

Ciudad de México.- Con una piña colada en la mano, mientras disfrutaba sus vacaciones, así es como Carlos Vela se enteró que lo buscaba el Barcelona a principios de 2019.



El mexicano contó cómo fue la llamada de su agente para informarle del interés del cuadro catalán, además de asegurar que, si de él hubiera dependido, estaría jugando en el Barsa.



“Estuvo muy cerca de ocurrir (fichaje con el Barcelona). En mi segundo mes de vacaciones, estaba ahí con una piña colada y me llamó mi agente para decirme ‘mira, el Barcelona te está llamando. Ellos quieren que vayas a jugar por cuatro meses y luego puedes regresar a Los Ángeles’



“Sólo dije que sí, que no me importaba el dinero u otra cosa. ‘Voy a comenzar a entrenar mañana, denme dos semanas para ponerme un poco en forma’. A Barcelona, a Real Madrid no le puedes decir que no. Si hubiera dependido solo de mí, por supuesto, hubiese aceptado”, comentó Vela para BS The Podcast.



Vela también habló sobre su presente y futuro; dijo que le gustaría quedarse en el LAFC, aunque no depende siempre del deseo del futbolista.



“No se trata sólo de las cosas que quiero. El futbol es un negocio y ustedes saben cómo funciona. Pero quiero quedarme aquí (LAFC) por el resto de mi carrera. Estoy realmente feliz aquí, jugando en Los Ángeles. Quiero estar aquí”, finalizó.