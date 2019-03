Segob cambia tuit sobre deportación a migrantes

En relación al incidente en el que un grupo de migrantes irrumpieron en oficinas del @INAMI_mx de Chiapas e hirieron a un funcionario, tras exigir que se les otorgue permiso para transitar libremente en México, el @GobiernoMX no permitirá el ejercicio de la violencia.



1/2 — SEGOB México (@SEGOB_mx) 16 de marzo de 2019

La Secretaría de Gobernación emitió el viernes un mensaje en redes sociales en el que aseguraba que los migrantes que agredan a la autoridad serán sancionados con deportación.El texto en su cuenta de Twitter, indicada: "Quienes agredan a la autoridad mexicana deben tener como sanción el ser deportados o deportadas".Posteriormente la dependencia federal eliminó la publicación en Facebook y Twitter para emitir otros mensajes en los que explica a detalle a lo que se refería."En relación al incidente en el que un grupo de migrantes irrumpieron en oficinas del @INAMI_mx de Chiapas e hirieron a un funcionario, tras exigir que se les otorgue permiso para transitar libremente en México, el @GobiernoMX no permitirá el ejercicio de la violencia", señaló la Segob.Añadió que quien actúe de este modo con respecto a la nueva política migratoria, no tendrá acceso a mecanismos de ingreso y recepción en el país."Quien responda de esta forma a nuestra nueva política migratoria (basada en el respeto a los derechos humanos), no podrá acceder a los mecanismos de ingreso y recepción en nuestro país".