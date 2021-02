Segob llama a investigar el caso de Mariana con perspectiva de género

Escuchar Nota

Nacional.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), manifestó que el gobierno federal mantiene estrecha comunicación con el gobierno de Chiapas para atender el caso de feminicidio de la doctora Mariana Dávalos, y llamó a que este caso sea atendido con perspectiva de género.



En conferencia de prensa, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestó que de no hacerlo el resultado podría ser diferente.



Indicó que este feminicidio muestra que falta un camino largo en combatir y erradicar la violencia contra las mujeres.



“Todos los días tenemos en el gabinete de seguridad al sector salud y atendemos estos asuntos. En el caso de Mariana por supuesto que hemos insistido en esta estrecha comunicación con las autoridades de Chiapas, en relación del caso, que sea investigado con perspectiva de género.



“La diferencia y no hacerlo, las cosas puedes ser distintas y el resultado puede ser muy diferente”, dijo.



En Palacio Nacional, la secretaria indicó que Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) intervienen ya en el caso.



Lee también Exigen justicia para Mariana, egresada de Medicina hallada muerta en Chiapas



Exhortó a las autoridades municipales a que tengan la sensibilidad de tratar estos casos con perspectiva de género y no recriminalicen a las mujeres “y las manden a su casa y a su suerte”.



“Creo que esta situación nos indica que todavía falta un camino largo en combatir y erradicar esta violencia”, dijo.