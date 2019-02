Segob mantendrá diálogo con grupo opositor a termoeléctrica

Luego del ejercicio participativo en torno a la termoeléctrica de la Huexca en Morelos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el grupo opositor a esta obra ya no debería manifestarse porque la “mayoría abrumadora” que participó en la consulta pidió que opere esta instalación eléctrica."La población optó con una abrumadora mayoría porque si se echara a andar la termoeléctrica. Claro que hay un grupo disidente y ahí está ese grupo disidente, pero finalmente ese grupo vio que la mayoría de las personas si quiere esa planta”, señaló.La funcionaria acusó a estos opositores de querer votar en varias ocasiones durante esta consulta que se aplicó sábado y domingo, sin embargo, fueron identificados.En el caso de los detenidos dijo que se trató de dos jóvenes de una escuela rural que solo se les presentó ante la autoridad por los actos vandálicos y se les dejó en libertad de inmediato.Sánchez Cordero señaló que respecto a las declaraciones del nieto de Emiliano Zapata, Jorge Zapata, sobre que no van a permitir que opere la planta, estarán atentos a las manifestaciones y mantendrán el diálogo, aunque no tendrían razones para protestar luego de que la mayoría decidió por continuar con el proyecto.