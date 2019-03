Segob y CIDH dejarán atrás la ‘verdad histórica’

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comprometieron a esclarecer y dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se encuentran desaparecidos desde hace cuatro años y seis meses.Para ello, el subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH, informaron que partirán de un nuevo modelo, dejando atrás la llamada verdad histórica.En la investigación recurrirán a las primeras pesquisas, de grupos internacionales, científicos y forenses, que se darán a la tarea de buscar a los estudiantes en diferentes lugares, incluyendo centros de detención, campos militares.Se hará un análisis de telefonía y balística por ser elementos de gran objetividad para dar con los hechos, ¿cómo ocurrieron?, ¿quiénes intervinieron?.“Además, que promoverá que se procese penalmente a elementos de los diferentes cuerpos policiales, autoridades estatales correspondientes sobre quiénes hay evidencias suficientes de su acción o de su omisión”, dijo la presidente de la CIDH.De igual forma, abundó Arosemena, se investigará a los agentes castrenses que estuvieron involucrados en la noche de iguala, los días del 26 y 27 de septiembre de 2014.“Es importante y necesario aclarar las posibles irregularidades en las investigaciones de las que existen evidencias. Es esencial centrar los esfuerzos en ejecutar órdenes de aprehensión de personajes claves que participaron”.La CIDH, subrayó, tiene claro que es importante que se deje atrás la llamada verdad histórica, “ Tiene que darse una nueva narrativa, con un punto de partida la verdad histórica, la mal llamada verdad histórica está descartada”.​Sobre la posibilidad de llamar y promover acciones penales contra el ex presidente, Enrique Peña Nieto y Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, la presidenta de la CIDH respondió que “el involucramiento de personas en específico, con nombres y apellidos, precisamente va a estar determinado por la aclaración de los hechos, por la investigación de los hechos iba corresponde precisamente a las autoridades mexicanas determinar esos niveles de participación por omisión o comisión para poder establecer si cabe o no juzgar a estos personajes”.A su vez, ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Alejandro Encinas comentó que este nuevo modelo de investigación contribuirá a la búsqueda de los estudiantes.“Estamos convencidos de que este gobierno tiene un compromiso con la verdad, con la justicia. Que jamás volveremos a criminalizar a las víctimas y sus familiares, y convencidos de que la verdad es un acto de justicia para los papás, lo será también para avanzar en la pacificación del país. Refrendamos ese compromiso y esperemos tener resultados es muy corto plazo”En nombre de los familiares de los 43 desaparecidos habló Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, quien recordó que en esta lucha por encontrar vivos a sus hijos, han sido criminalízalos.“Hay funcionarios públicos que han dicho que nuestros hijos se lo merecían. Créame que no nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos quiénes son. Son jóvenes que quieren estudiar, que quieren superarse y nos parece una irresponsabilidad de los funcionarios hablar de ese trato hacia nuestros hijos”Y agregó: “Le queremos pedir al actual gobierno, ha mostrado toda la disposición, que también queremos ver resultados. Queremos saber de nuestros hijos, es nuestra prioridad por eso seguimos caminando. Ha sido muy difícil pero aquí estamos y no nos detendremos hasta saber de ellos”.