Seguían operando escuelas de baile y gimnasio en Ecatepec

Escuchar Nota

Estado de México.- Sin respetar las restricciones de la cuarentena, una escuela de baile y un gimnasio siguieron prestando servicio, con decenas de personas en su interior, pese a la contingencia del Covid-19, por lo que las autoridades municipales colocaron sellos de suspensión



Personal de las direcciones de Desarrollo Económico, Jurídica y Consultiva y Protección Civil y Bomberos, así como de la Contraloría municipal, acudieron a la escuela de danza ubicada en avenida Nicolás Bravo, en la Sección Playas de Jardines de Morelos.



Los servidores públicos notificaron al encargado de la escuela, con razón social NKV, de la falta en la que incurría y el peligro al que exponía a las más de 50 personas que se encontraban en el punto ensayando.



El lugar era ocupado en su mayoría por jóvenes y niños que practicaban algunos de los bailes que instruían ahí. Muchos de ellos se mostraron incómodos al percatarse de la suspensión; sin embargo, no presentaron resistencia, por lo que desalojaron rápidamente.



Las autoridades municipales colocaron sellos de suspensión en los accesos del local, los cuales no podrán ser retirados hasta que las autoridades sanitarias del país indiquen que pueden ser reanudadas este tipo de actividades.



Mientras en la colonia Jardines de Santa Clara igualmente fueron colocados sellos de suspensión en el gimnasio Fitness El Ángel, donde unas 20 personas realizaban activación física.



El gobierno municipal atendió una denuncia ciudadana y personal de las áreas de Protección Civil, Normatividad y Desarrollo Urbano, así como la Dirección Jurídica y la Contraloría, acudieron al lugar y detectaron a personas en su interior que se ejercitaban.



Las autoridades colocaron sellos de suspensión al establecimiento por no acatar las disposiciones de las instituciones de salud pública, aunque informaron al encargado del lugar que una vez concluida la actual emergencia sanitaria podrá tramitar el retiro de los sellos para continuar con sus actividades.



El gobierno municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para acatar las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias para prevenir contagios y evitar la propagación del coronavirus.