Seguirá Alcalde de Monterrey usando ‘horas gratis’ en vuelos

Monterrey, Nuevo León.- Mientras su hermano Filiberto se las obsequie, el Alcalde Adrián de la Garza seguirá utilizando las horas gratis que su familiar tiene para realizar vuelos.



El edil regiomontano aseguró ayer que pudo volver en un jet de Las Vegas a Nuevo Laredo, tras darse a conocer que viajó en días hábiles, gracias a que la empresa Aero JL, le adeudaba horas de vuelo a su hermano Filiberto, que es beneficiario de otras compañías que tienen aviones y que realizan intercambios de horas.



Cuestionado sobre si este esquema lo va a repetir para realizar viajes, De la Garza dijo que sí, mientras su hermano se lo permita.



"No lo sé en este momento, si me lo quiere seguir prestando, pues sí, si no, pues no, no pasa nada".