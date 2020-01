Seguirá dirección de Tránsito y Vialidad aplicando multas

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La dirección de Tránsito y Vialidad de Piedras Negras seguirá aplicando multas a todo conductor que sea observado irrumpiendo alguna norma de tránsito, así lo señaló la directora, Marina Lozano Yañez.



Indicó que se mantiene como problema recurrente el uso de celular y el exceso de velocidad, infracciones que rondan de 1,000 a 2,000 pesos.



“Hacemos mucho hincapié en estas normas y por eso invitamos a los ciudadanos que por su propia seguridad y la de los demás respeten las normas para que no haya percances”, precisó.



Por otra parte mencionó que seguirán trabajando de forma transparente y se seguirá negando cualquier exento de multas que propician a actos de corrupción.



Finalmente, exhortó y advirtió a la población a no conducir en estado de ebriedad, ya que además de generar incidentes mortales, las multas referentes a este incumplimiento están penadas con hasta 6 mil pesos.



“Son 4 mil 055 pesos para primer grado de alcohol y el tercero está penado con 6 mil 700 pesos, y las cuales no tienen derecho de descuento por la gravedad de la infracción”, precisó.