Seguirá el ‘Pocho’ en Pachuca

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En medio de las especulaciones en torno a una posible “salvación” de Víctor ‘Pocho’ Guzmán de su problema de analítico adverso -oficialmente no sé si se abrió la prueba B- la realidad es que sigue en el proceso de defensa por lo que hasta el momento el jugador aparentemente no ha recibido ninguna sanción.



Otro punto es que gente allegada al jugador aseguró a ESPN Digital que “Pocho” es jugador del Pachuca y no se moverá de la institución porque consideran que lo ha tratado de maravilla, pues ha recibido los apoyos del club en todo momento.



“No, no.... ‘Pocho’ ya no sale a ningún lugar se queda en Pachuca. Todavía no sale el veredicto o sea no jodan los medios”, expresó dicha fuente quien ha estado cercana al futbolista desde los comienzos de su carrera futbolística en Guadalajara y lo ha seguido frecuentando.



Aún así, el futuro de Guzmán es un misterio.