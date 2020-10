Seguirá estadio Universitario sin abrirse

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León-. Los seguidores de Tigres pueden quedarse sin acudir al estadio Universitario en el presente Guardianes 2020, pese a que la Liga MX ya autorizó el regreso gradual de los asistentes a las tribunas, siendo Necaxa y Mazatlán FC, los primeros clubes en reabrir sus puertas.



Una fuente al interior del club de la UANL reveló que la reapertura de otros inmuebles no ha provocado que la postura de la directiva ni del consejo de Cemex que administra al equipo, haya cambiado y que se tenga ya la intención de una vuelta cercana de la fanaticada auriazul al Volcán.



“Seguimos trabajando normal, no se sabe si vamos a abrir o no, es un tema interno que estamos definiendo todavía y hasta que no salga del Gobierno (de Nuevo León) y dé la autorización, no vamos a hacer absolutamente nada”, dijo.



“Nosotros si estamos apegados a lo que nos diga (Secretaría de) Salud, se han mantenido pláticas y se han comentado las cosas, pero Salud nos ha dicho que no es momento, en este momento no hay condiciones para poderlo hacer”, reiteró.