Seguirá firme la reactivación en Coahuila

Saltillo, Coah.- El secretario de Economía en el estado, Jaime Guerra Pérez, quien representa al Gobierno del Estado en el Subcomité Regional Sureste para atender la contingencia sanitaria, afirmó que no se dará marcha atrás en la reapertura económica, salvo que se llegara a dar una situación extrema en el número de contagios.



“Todo lo que se abre se tiene qué controlar. Tendría que pasarnos una catástrofe, o sea, tendría que estar completamente descontrolado, para cerrar algunas de las cosas”, dijo el funcionario.



“Como se indicó por el Subcomité, se va a multar, se van a poner medidas más estrictas, pero no podemos estar jugando con los comercios o con las empresas, esta semana sí abres, la semana que entra no, el otro mes sí, el otro mes no, eso no puedes jugar con ellos, es seria la situación”.







El funcionario reiteró que la intención del Gobierno es que en caso de que se presente un incremento en el porcentaje de ocupación hospitalaria por Covid-19, frenar de alguna manera la reapertura, sin embargo recalcó que Coahuila es uno de los estados con mayor control y la Región Sureste en particular una de las menos afectadas hasta ahora por los contagios y las personas hospitalizadas.



Guerra Pérez manifestó que el endurecer las medidas responde a la necesidad de que la gente no baje la guardia, pues la única manera de reactivar completamente la economía es que la población se siga protegiendo y mantenga todos los cuidados necesarios para evitar contagios.