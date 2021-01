Seguirá la Afais a la espera del regreso de actividades

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Complicado se ve el panorama para el futbol americano infantil en la ciudad, pues todo apunta a que al menos otros seis meses estará en pausa, llegando así a 18 meses sin actividad en los emparrillados.



La Afais aún está a la espera de que las autoridades permitan la reactivación del deporte de contacto, al igual que se ha dado permiso de que el futbol bandera, el futbol, beisbol, entre otras disciplinas, ya estén jugando.



No solo son las autoridades estatales y locales, sino también las nacionales, pues se regirán de igual manera conforme a lo que diga la Federación Mexicana de Futbol Americano y la Onefa, en caso de que esta última reanude actividades, pero hasta el momento la indicación es esperar a que los semáforos por la pandemia estén en verde.



Todo en pausa



De hecho, no es solo el futbol americano infantil, también es el Prejuvenil, Juvenil, Intermedia y Mayor los que aguardan se dé luz verde para entrar de nuevo al campo, pues ya va para un año que no juegan.



En el caso de la Afais, apenas y tuvo unos cuantos partidos de preparación antes de que entrara el encierro por la cuarentena en marzo pasado, lo cual evitó se llevara a cabo el torneo Infantil con más de mil 500 niños.



De igual manera la Prejuvenil de Afais se celebró de octubre a diciembre, dejando fuera a otro millar de muchachos.



Ahora, en este 2021, se ve lejano que la Infantil vuelva al emparrillado al menos en este semestre, pues las puertas de los clubes se abren el 6 de enero y entrenan a partir del 15 de este mes, lo cual no ha sucedido, pues no hay convocatoria para el torneo, ni hay permiso de autoridades para regresar al campo este deporte de contacto.