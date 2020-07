Seguirá Saltillo sin vuelos durante julio

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- No regresarán las operaciones aéreas al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe el lunes 13 del presente mes, como se había anticipado, y aún no hay una fecha establecida para la reanudación de los vuelos por parte de Aeromar, ni de TAR.



Así lo confirmó Jaime Guerra Pérez, titular de la Secretaría de Economía en Coahuila, quien dijo que “aún no tenemos fecha de arranque, quedamos de volver a hablar en 15 días”.



El funcionario destacó la difícil situación que enfrentan hoy las aerolíneas a nivel global, después de prácticamente cuatro meses de inactividad total debido a la cuarentena para controlar la pandemia del Covid-19.