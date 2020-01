Seguirá Titán en Tigres

Nuevo León.- Ricardo Ferretti cuenta con Carlos Salcedo para el próximo torneo y solo fue cuidado unos días por un problema viral.



“Él tuvo un problema viral y no hay ningún comentario, solo eso. Ya saben que el clima de repente con tanta contaminación en todos lados, las enfermedades virales son complicadas y de repente te toca. Unos tienen más defensas que otros, está recuperándose y hoy ya entrenó normal”, dijo el DT felino.



Sobre la relación que tiene Salcedo con la afición felina, que en ocasiones ha exigido su salida, Ferretti dijo que el que se lleva, se aguanta.



“No sé qué mala relación tenga con ustedes o con la afición porque yo no tengo Twitter, ni Instagram, nada. Entonces como no veo nada de esto, creo que cada quién tiene derecho de manejar su vida personal como le plazca.



“Si hoy día no tienes cuidado con estas posibilidades de comunicación que hay, es muy difícil. Yo prefiero no meterme en problemas. Yo no tengo por qué decirle a los jugadores lo que tengan qué decir. Cuando hay problemas, hay que resolverlos. Si se metió tiene que aguantar, cada quién es libre y la mejor manera de resolverlo es en el rectángulo verde”, comentó el entrenador.



El “Titán”, quien no jugó el sábado en el duelo amistoso ante Santos por una enfermedad viral, estuvo en la práctica, al igual que los refuerzos del equipo Nicolás “Diente” López y Jordan Sierra.



El sábado Tigres arranca el Clausura 2020 recibiendo al San Luis, partido a disputarse en el estadio Universitario.