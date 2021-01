Seguirán mejoras a estaciones de bomberos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. “Vamos a seguir remodelando, equipando y dignificando las diferentes estaciones de los bomberos en Saltillo, es un compromiso con la ciudad, con los elementos de la corporación y con los integrantes de nuestro organismo”, expresó el nuevo presidente del patronato de Bomberos de Saltillo, Alejandro López Siller, entrevistado en el noticiario Despega con Chuchuy.



El empresario del ramo farmacéutico expuso que el presidente saliente del organismo, Alejandro Villarreal Maury, “ha dejado la vara muy alta, realizando un importante trabajo, porque no solamente logró la conclusión de la nueva Estación Poniente 5 Capitán Abel Sandoval y la construcción del edificio de la Escuela Superior de Bomberos y Paramédicos, sino que remodeló varias estaciones.



“Vamos a seguir remodelando y equipando mejor las estaciones, y ya traemos varios proyectos con Alberto Neira, director de Bomberos y de Protección Civil, vamos a seguir con la remodelación de estaciones, mejorando los dormitorios, las cocinas, reponiendo portones, y algo muy importante en este momento, reequipando las ambulancias, porque es muy importante que la gente sepa que 80% de los servicios de los bomberos de Saltillo son servicios de ambulancia en atención a emergencias”.







‘No les voy a fallar’





Cuestionado sobre los años que tiene de participar en el patronato, que lo eligió para ser su dirigente, dijo, “yo como todos los niños, desde muy pequeño soñaba con ser bombero, luego de joven quise ser voluntario, pero por los estudios no fue posible, luego ya vino el trabajo y los negocios, y desde hace tres años me incorporé al patronato, y trabajé muy duro al lado de Alejandro Villarreal, y los compañeros me dieron la confianza y no les voy a fallar”.



Por su parte Alejandro Villarreal Maury, presidente saliente, dijo irse muy satisfecho del trabajo realizado, y destacó la conclusión e inauguración de la Estación 5, con el equipamiento del camión y ambulancia, el centro de entrenamiento y la Escuela Superior de Bomberos, además de muy diversos trabajos en las estaciones, como la remodelación y mejoras realizadas en la Estación No. 3 Morelos, entregadas en estos

días.