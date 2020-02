Seguirán siendo buenos Vecinos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Boda, nuevos personajes y relaciones, aventuras e hilarantes situaciones es lo que ofrecerá la séptima temporada de Vecinos, según cuenta a Zócalo Ana Bertha Espín, quien da vida en esta popular serie a Lorena Rivers.



La primera actriz está muy contenta por seguir con este proyecto, el cual lleva 15 años al aire y ha tenido un gran éxito, se ha convertido en el programa de comedia favorito para los mexicanos.



“Las familias se pueden sentar a ver esta comedia y no se encontrarán cosas de-sagradables. Lo pueden ver públicos de todas las edades. Es un programa con luz porque aparte es de muy buen ambiente, nos divertimos mucho y si nosotros nos podemos divertir, se va a divertir el público con el programa, nos llevamos muy bien y nos queremos mucho”, comentó Espín.



La actriz ha tenido una vasta carrera y nos comparte cómo han sido estos 15 años realizando comedia. Ella de cierta manera se resistía a ser parte de este gran evento, ya que ella se quería tomar un año sabático, una chica de producción la convenció para realizar la prueba y ella lo considera como un premio en su vida.



“Yo no quería hacer Vecinos, era mi año sabático cuando me invitaron. Me habló Claudia Cuevas, una chica de producción, como que me torció mi bracito, me dijo ‘ven y haces la prueba y a ver qué pasa’, y resulta que me quedé, que la hice el viernes y ya era el lunes, de alguna manera me torció el bracito y entré. Fue un premio en mi vida, uno nunca sabe”, afirmó Ana Bertha.



Zócalo Saltillo le preguntó ¿Cómo se sentía con el regreso de César Bono (Frankie Rivers)? “Es muy chistoso no puedo ni hablar nos hace reír muchísimo a todos, es muy gracioso, pero es un hombre que siempre está hablando, tiene muchos anécdotas, muy cariñoso, muy buen compañero, jamás lo verás hablando mal de nadie, es un niñote, es un ser muy bueno y con gran talento”, compartió.



¿Qué le agradecería y que le reclamaría a su personaje? “Le agradecería el haberme mandado una familia tan bonita, tan maravillosa y le reclamaría el que no trabaje Pancho, ya me tiene desesperada, mi vida sería perfecta si él trabajara. Me enternece mucho mi personaje porque le aguanta todo al hombre, sigue enamorada y cuando habla de sus películas le aguanta, imagínate, años y años escuchar lo mismo, es el encanto que da el amor y otras cosas”, aseguró, por último.



Vecinos tendrá dos nuevas temporadas y la primera de ellas iniciará este domingo 16 de febrero por Las Estrellas, a las 20:00 horas.