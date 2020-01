Seguiría Garrett con Dallas

Ciudad de México.- Jason Garrett continuará sus pláticas este jueves con los dueños de los Vaqueros de Dallas acerca de su futuro con el equipo.



Garrett concluyó su segunda reunión con el dueño Jerry Jones y su hijo, Stephen, vicepresidente ejecutivo de Dallas, el martes, en la cual no hubo ninguna

resolución.



El contrato de Garrett expira el próximo 14 de enero, pero luego de la victoria 47-16 del domingo ante Washington, Jerry Jones dijo que no tenía un tiempo definido para tomar la decisión y no le importaba que otros equipos, particularmente en su división, tuvieran la oportunidad de iniciar el proceso de contratación antes que los Vaqueros si optaban por despedir a Garrett.



Garrett tiene un récord de 85-67 con Vaqueros, pero solo ha ganado dos partidos de playoffs desde 2011.



Aunque solo haya tenido una temporada perdedora (4-12 en 2015), terminó 8-8 en 2019.