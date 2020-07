‘Seguiría siendo edecán’: Empresario asegura que Bárbara Mori le debe su carrera a Mayer

Escuchar Nota

“[No estaría] en ningún lado, seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas de cervecerías (…) no es que no sea un trabajo digno ser edecán pero, siendo claros, Sergio Mayer fue el genio de la lámpara maravillosa de concederle todos sus sueños y sus deseos y ella no ha sido agradecida”, expresó.



si el padre de su único hijo no la hubiera descubierto.Cabe recordar que la semana pasadaAunque el político se abstuvo de hacer declaraciones, Jorge Reynoso, empresario y esposo de la cantante Noelia, habló por él y lo defendió.En entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, el también manager aseguró que Bárbara Mori seguiría como edecán si no hubiera contado con el apoyo de Sergio Mayer.Incluso Jorge Reynoso planteó que Bárbara Mori no ha sabido ser agradecida por las cosas que su exesposo hizo por ella y su carrera.Información de Radio Fórmula