Según expertos inmunidad al Covid-19 podría durar de 3 a 6 meses

Escuchar Nota

Una de las cuestiones que más se le hace a la comunidad científica respecto al COVID-19sin embargo, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ya actualizaron sus protocolos para imponer a una persona en cuarentena en caso de detectarse el coronavirus, y señalan que quienes ya tuvieron la enfermedad poseen una inmunidad, por lo menos, durante los próximos tres meses.Los científicos se basan en el estudio presentado por la revista Nature en junio donde se mostraron niveles decrecientes de anticuerpos en algunos pacientes que ya habían padecido el virus. Algunos investigadores especulan que en personas sintomáticas, la duración podría ser mucho menor.Sin embargo, tras varios meses de dar seguimiento a 349 pacientes de COVID, científicos de la Universidad Huazhong de Ciencia y Tecnología en Wuhan, China, concluyeron que la inmunidad podría durar hasta 6 meses.En dicho estudio, los científicos chinos cuantificaron en distintos momentos subtipos de las inmunoglobinas M (IgM) y G (IgG), dos de los cinco anticuerpos que el organismo fabrica para defenderse de patógenos y que están vinculados al SARS-CoV-2, coronavirus que causa el covid-19.Tienen un pico de actividad unas semanas después de la infección, seguido de una fase de contracción varias semanas y, finalmente, una respuesta de anticuerpos estabilizada. Sin embargo, pueden ser detectadas en el organismo del paciente hasta seis meses después de haberse recuperado de la enfermedad.Algunas de las hipótesis hablan de que la cantidad de anticuerpos en el organismo disminuye con el paso del tiempo; no obstante, un par de profesores del Instituto Médico Howard Hughes publicaron un artículo de opinión en el diario The New York Times diciendo “que el hecho de que los anticuerpos disminuyan una vez que la infección retrocede no es una señal de que estén fallando: es un paso normal en el curso habitual de una respuesta inmune”.Información de Radio Fórmula