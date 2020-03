Segunda joven coahuilense que llegó de Italia, bajo vigilancia médica por coronavirus

Escuchar Nota

“No hemos tenido ningún caso grave y esperamos que esto continúe, el riesgo, es bajo, pero esto es dinámico, cambiante, un problema en evolución y mientas sea bajo, estamos tranquilos”, comentó Reyes Terán.

“No podemos aceptar que se pare nada porque estamos viviendo una emergencia”, afirmó Romo en rueda de prensa.

“La idea es crear un mecanismo emergente para que el Gobierno pueda tener un fondo, en caso de que lo necesite, para acciones que permitan prevenir o atenuar alguna posible crisis sanitaria como la del coronavirus”.

“Los países de Latinoamérica están en la categoría de los que tienen pocos o ningún caso. ¿Por qué esperar cuando hay tan pocos casos que se pueden contener? Sería completamente irracional”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La Secretaría de Salud confirmó que ya fue localizada y puesta bajo vigilancia médica en casa, la estudiante Diana (N), quien en pasados días regresó dejunto con la primera coahuilense en dar positivo a coronavirus.habló con ella vía telefónica cuando se encontraba en, destino al que llegó después de arribar al país, y fue ella quien señaló no haber pasado por ningún filtro de revisión sanitaria durante su llegada al aeropuerto.De acuerdo con las autoridades de Salud, la joven se puso en contacto con ellos y por seguridad permanecerá bajo vigilancia en su domicilio por dos semanas, aunque hasta el momento, en tanto que a nivel nacional solo se han confirmado cinco, mientras 39 permanecen bajo vigilanciaEn conferencia nocturna en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que de esos 39 casos, la mayoría llegó al país de, otros dey al menos dos deAdemás, informó que en 28 estados ya se ha notificado, al menos, un caso sospechoso de coronavirus.Explicó que solo cuatro entidades no han detectado casos probables de esta enfermedad: Nayarit, Campeche, Tlaxcala y Guerrero.Los cinco casos confirmados continúan en aislamiento y presentan síntomas leves, detalló. “Ninguno tiene fiebre ni un signo de alarma. No es caso grave ninguno”.Agregó que este martes se liberaron los métodos diagnósticos de 29 estados. Es decir, estas entidades pasaron los controles de calidad dely a partir de mañana los resultados que ellos emitan sobre pruebas de coronavirus serán válidos.En la misma rueda de prensa se afirmó que en un escenario donde se pase a casos generados en el país, como consecuencia de los importados, se podría tener entre 10 y 15% de casos graves., indicó que las pruebas a una mujer de 44 años atendida en el Hospital General de México con los criterios de casos sospechosos resultaron negativas.El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dijo que el Gobierno mexicano representa una “emergencia nacional”, por lo que ha acelerado la aplicación de recursos para atender esta crisis y sus efectos en la economía.“No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El Gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado.Estas declaraciones del jefe de Gabinete contradicen los argumentos de la Secretaría de Salud, cuyos funcionarios han insistido en que no existen condiciones para declarar una emergencia porque los cinco casos han sido “importados”, al estar relacionados con viajes al norte de Italia.Ante la falta de consensos de donde saldría el dinero, la junta de, postergó el acuerdo para pedir la creación de un fondo de 25 mil millones de pesos para atender la crisis que se pueda generar por una epidemia del Covid-19.Mientras el coordinador de los diputados de Morena,, planteó que se eche mano del superávit para poder crear el fondo, el panista Juan Carlos Romero Hicks señaló que el grupo mayoritario quería “diluir” el exhorto llamando a la coordinación entre entidades y la Federación para atender la posible epidemia.Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que Mario Delgado desprecia la inteligencia de los mexicanos, porque no hay ningún superávit de dónde poder echar mano.La Secretaría de Salud federal informó anoche que de los cinco casos sospechosos de coronavirus detectados en, dos de ellos ya fueron descartados y tres más siguen en revisión.De acuerdo con información publicada por la dependencia federal se detalla que los casos que siguen en estudio corresponden a dos hombres y una mujer.Los casos que siguen siendo evaluados son una mujer de 47 años, originaria de Monterrey, que tuvo antecedente de viaje aAdemás, un hombre de 29 años, originario de Monterrey, quien viajó aY por último, un hombre de 25 años, que viajó a, sin precisarse en qué municipio habita.Estos tres casos, agregaron, los resultados de los estudios deberán ser dados a conocer en el transcurso de esta mañana.Mientras que el caso sospechoso en, se trata de una mujer de 50 años. El caso tiene fecha de llegada el día 2 de marzo proveniente deLa extensión del coronavirus en América, donde ayer se reportaron nuevos casos en, mientras los fallecidos enascendieron a nueve, tiene en alerta al continente, al que la OMS le ha pedido que prepare una “estrategia de contención agresiva” para controlar la expansión del virus.Un hombre que estuvo de viaje por el sudeste asiático en febrero se convirtió en el primer caso de coronavirus en. Se trata de un médico de 33 años que está aislado en un hospital del centro del país y se prevé que pueda recibir el alta médica en las próximas horas.confirmó también el primer caso de coronavirus en el país, un hombre que llegó el pasado domingo de un viaje por el norte de Italia y otros puntos de Europa.La cifra de fallecidos en Estados Unidos ascendió a nueve, todos en el estado de Washington, y los casos confirmados en todo el país son 21, la mayoría pertenecientes a una residencia para personas de la tercera edad.Esa residencia permanece en observación, pues medio centenar de los residentes y empleados han presentado síntomas.Los pasajeros del crucero Diamond Princess evacuados hacia, serán liberados de la cuarentena de coronavirus en Lackland, Texas, el martes, a través de un protocolo modificado.Los evacuados estaban programados para ser liberados el lunes antes de que los funcionarios de San Antonio declararan una emergencia de salud pública local, luego acudieron a los tribunales y buscaron sin éxito una orden de restricción temporal para evitar que el Gobierno federal levante la cuarentena.Losmodificaron su protocolo después de la liberación por error de una evacuada, que todavía tenía el coronavirus en su sistema. Ahora, solo las personas que han estado libres de síntomas durante el período completo de cuarentena de 14 días, serán liberadas.Las personas que anteriormente tenían síntomas solo serán liberadas si tienen dos pruebas negativas secuenciales dentro de las siguientes 24 horas, según un portavoz de la ciudad de San Antonio.Los evacuados serán transportados desde la Base Conjunta San Antonio-Lackland al Aeropuerto Internacional en turnos.