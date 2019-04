Segundo día de paro en Elektrokontakt

El conflicto en la empresa Elektrokotakt de Sabinas ya cumplió más de 24 horas activo y los empleados no han desistido en su huelga, pues consideraron una injusticia que la empresa no haya cumplido con un convenio de un aumento salarial y esperan que lleguen altos directivos de la compañía de San Antonio, Texas, para dialogar sobre el problema.El líder del sindicato de trabajadores de la empresa adherido a la CROC, Javier Pérez Arellano, informó que son más de 500 trabajadores que se han mantenido en huelga desde el jueves por la mañana y no desistirán hasta que la empresa cumpla con el acuerdo que adquirieron en el mes de febrero, de dar entre un 16-20% de incremento al salario diario a cada trabajador que sume años laborales.El jueves por la tarde arribaron a Sabinas los directivos de la compañía de la ciudad de Piedras Negras y dialogaron con los empleados sobre el problema, sin embargo no ofrecieron alternativa o una solución para el problema, pues en todo momento los representantes de la empresa se negaron a cumplir con ese acuerdo, pues sería muy costoso para la compañía.Es por ello que el paro laboral continuó hasta este viernes y continuará más días si es que la compañía no ofrece una solución al problema o definitivamente decide cumplir con ese acuerdo tomado anteriormente.“La empresa está perdiendo millones de pesos por este conflicto, pues los arneses que aquí hacemos se exportan a varios países y todos los pedidos están detenidos por ese motivo. No trabajaremos hasta que la empresa responda a nuestras exigencias”, aseguró el líder sindical Pérez Arellano.