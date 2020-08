Segundo informe de gobierno de Sheinbaum sería a distancia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México no descartó que este año su informe de gobierno se realice a distancia debido a la pandemia de coronavirus.



Tras la presentación del proyecto de Canal Nacional, la mandataria local detalló que pidió al secretario de Gobierno, Alfonso Suárez Del Real que establezca un diálogo con la Junta de Coordinación Política del Congreso local para concretar las características que éste deberá tener.



"Le pedí ayer al secretario de Gobierno que entablara ya un diálogo con la Junta de Coordinación Política para que se establecieran las características que va a tener el informe, muy probablemente no sea presencial, pero sería igual que el año pasado en donde escucharíamos el posicionamiento de los partidos políticos y después será la presentación de mi informe”, detalló la mandataria.



Recalcó que en caso de ser a distancia, el Congreso de la Ciudad de México ya tiene reguladas las sesiones a distancia, por lo que se trataría de una sesión oficial.



"Si es a distancia por el tema de la pandemia, está totalmente regulado y sería una sesión oficial. Ellos ya inician en su periodo de sesiones a partir de esa fecha, el 17 de septiembre, su nuevo periodo de sesiones ordinario,



Aseguró que los 16 alcaldes estarían invitados al evento, así como otros funcionarios, sin embargo enfatizó que el segundo informe de gobierno se hará respetando la sana distancia.



"Ya veríamos no tenemos la definición, pero sí tendría que ser con sana distancia, no podrían estar todos en el espacio de Donceles, en fin habría que ver las condiciones, pero la idea es presentar el informe, estar presente en el posicionamiento y dar el informe general”, agregó.



Con información de Excélsior