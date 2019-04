Seguridad a Calderón y Fox costará 10% menos: AMLO

Por respeto, dignidad y delicadeza política, la Presidencia de la República se reservó la información sobre la guardia militar que se designó para dar protección al exmandatario Felipe Calderón Hinojosa y a su familia, informó esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal detalló que la seguridad que se brinda a los expresidentes Calderón Hinojosa y Vicente Fox costará 10 por ciento de lo que se gastaba en los anteriores sexenios, pues ya no tiene a su disposición todo el aparato burocrático que se designaba, que incluía personal administrativo que en ocasiones sumaba hasta 80 personas.“Hay que cuidar no afectar la dignidad de las personas, no ofender y pasar la línea de lo que ya tiene que ver con la dignidad... decir se le va a dar protección es de mal gusto, es algo no adecuado, pasa el tiempo, se presenta algo como lo del expresidente (Vicente) Fox el fin de semana… Por eso me lo reservé, se atendió y ahora mismo con lo del expresidente Fox Quesada, se puede decir con toda claridad que no se trata de lo mismo que antes, porque sí hay diferencias”, indicó López Obrador.Antes se incluía una partida presupuestal cada año para los exmandatarios “eso ya no existe, los expresidentes por un decreto recibían un sueldo equivalente a lo que ganaba un secretario de Estado, pero además tenían asignado un personal militar o personal de la administración pública”, precisó.López Obrador afirmó que se ha reforzado con ocho elementos del Ejército en promedio, la seguridad a los expresidentes: “Es mi responsabilidad que no le pase nada a los mexicanos" y detalló que el servicio se proporcionará el tiempo que sea necesario.