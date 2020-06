Seis consejos para retomar tus hábitos de ahorro

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si quieres comenzar a ahorrar pero no lo has logrado o quieres retomar tus ahorros tienes que seguir leyendo esto.



A continuación te compartiremos seis consejos para que tus ahorros sean una realidad.



· Analiza tus finanzas: Ingresos, gastos fijos y deudas. Esto hará que estés consciente de las cantidades que requieres para cada cosa.



· Elabora un presupuesto: Contempla tus egresos e ingresos para que equilibres tus finanzas y no te sobrepases en los gastos destinados a la renta, transporte, comida, etc.



· Elimina gastos innecesarios: Evita los consumos compulsivos o las “grandes ofertas”. Antes de adquirir algún producto o rentar cualquier servicio. ¿De verdad necesitas eso que quieres comprar?



· Uno de los hábitos que puedes adquirir es llevar comida al trabajo y hacer el super con lista en mano, para evitar gastos extra.



· Registra tus gastos: Lleva un registro semanal de gastos para identificar en qué podrías estar malgastando. Los consumos menores pueden ser constantes fugas de dinero.



· Reto de las 52 semanas: Se trata de duplicar el monto del ahorro semanalmente y tú escoges la cantidad de inicio. La primera semana ahorra una moneda, la próxima ahorras dos, la tercera ahorra tres y la cuarta semana ahorras cuatro. Al final de ese mes contarás con diez monedas. Esto lo puedes aplicar sucesivamente hasta la semana 52.



Además, puedes utilizar sobres para cada cosa que ocupes al mes (comida, transporte, ropa, etc.), uno de ellos puede estar destinado a tu ahorro mensual, de esta forma la distribución de tus gastos será totalmente ordenada.