Seis elecciones en Estados Unidos que fueron impugnadas; una terminó en guerra

Las democracias fuertes no quedan perjudicadas ante las disputas electorales porque tienen reglas para sortear la situación.

La impugnación de las elecciones en Florida en 2000 llevó a extremos ridículos la inspección de votos.

Cuando los estados del Sur consideraron ilegítima la elección de Abraham Lincoln, el país se sumió en una sangrienta guerra civil.

Durante la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, el entonces candidatoIgualmente, en 2020, sus chan allanado el terreno para cuestionar una derrota por fraude electoral. TambiénEsto ha generado preocupación que unaspodrían socavar la fe en la democracia estadounidense.No obstante, EU tiene una larga historia de elecciones impugnadas. Salvo una excepción, estas no han perjudicado mucho el sistema político estadounidense.Eso sí,. Como científico político que estudia elecciones, creo que, si el presidente Trump -o, menos probablemente, Joe Biden- impugna los resultados, la democracia estadounidense sobrevivirá.La mayoría de las elecciones impugnadas no han presentado amenazas a la legitimidad del gobierno.La legitimidad, o el reconocimiento colectivo que el gobierno tienen el derecho de gobernar, es esencial para una democracia.En un sistema legítimo,. Por ejemplo, un ciudadano podrá odiar los impuestos, sin embargo, reconoce que son legales. Los sistemas ilegítimos, que no están apoyados por la ciudadanía, pueden desplomarse o caer por una revolución.En las democracias,En el pasado, las elecciones impugnadas no han perjudicado tanto la estructura de las democracias porque las reglas para sortear esas disputas existen y se han seguido. Aunque los políticos y los ciudadanos por igual han dado alaridos por la injusticia de la derrota, han aceptado haber perdido.En 1800,recibieron el mismo número de votos del Colegio Electoral. Debido a que ningún candidato ganó una clara mayoría del voto electoral, la Cámara de Representantes se adhirió a la Constitución y convocó una sesión especial para resolver el empate por votación.Una vez más, la Cámara Baja aplicando un procedimiento en la Constitución, seleccionó a Adams como ganador sobre Jackson.Esto se resolvió a través de negociaciones interpartidistas conducidas por una comisión electoral establecida por el Congreso. Mientras Hayes llegó a la presidencia, se le hicieron concesiones a los estados del Sur que efectivamente pusieron fin al período de Reconstrucción.La contienda entre el demócratay el republicanoen 1960 estuvo plagada de denuncias de fraude, y los simpatizantes de Nixon presionaron agresivamente para quePor último, en 2000, el candidato republicanoy el demócratase vieron envueltos en una disputada votación en Florida. La Corte Suprema puso fin a un recuento y Gore concedió la derrota públicamente, reconociendo la legitimidad de la victoria de Bush diciendo,En cada caso, la parte perdedora estuvo descontenta con el resultado de la elección. Pero en cada caso, el perdedor aceptó el resultado derivado legalmente, y el sistema político democrático de Estados Unidos persistió.Lafue una historia diferente.Después de quederrotara a otros tres candidatos,. Consideraron ilegítima la elección de un presidente que no protegiera la esclavitud e ignoraron los resultados de la elección.Solo fue a través de la profundamente sangrientase mantuvo intacto. La disputa por la legitimidad de esta elección, basada en las diferencias fundamentales entre el Sur y el Norte,¿Cuál es la diferencia entre el colapso político de 1860 y la continuidad de las otras elecciones imputadas? En todos los casos, los ciudadanos estuvieron políticamente divididos y las elecciones fueron muy cerradas.Lo que hace que 1860 sobresalga tan claramente es quey esta división fue a lo largo de líneas geográficas que permitieron formar la revolución. Además, la Confederación estaba considerablemente unificada a lo largo de las clases.Aunque Estados Unidos ciertamente está dividido, la distribución de pensamiento político está mucho más dispersa y es mucho más compleja que la cohesión ideológica de la Confederación.De manera que la historia sugiere que,• Primero, el presidente simplemente no puede declarar una elección inválida.• Segundo, las irregularidades durante la votación podrían ser investigadas por los estados, que son los responsables de supervisar la integridad de sus procesos electorales.Esto parece improbable que cambiaría cualquier resultado reportado, ya queEl paso siguiente podría ser unao unas. Para anular la selección inicial de un estado, la evidencia de conducta dolosa o fraude electoral tendría que establecerse contundentemente.Si estos intentos de impugnación de la elección fracasan, el día de la investidura, el presidente electo asumiría legalmente el poder. Cualquier impugnación pendiente sería irrelevante después de eso, ya queAunque el resultado de la elección de 2020 seguramente dejará a muchos ciudadanos molestos, creo que el Estado de derecho perdurará. Las poderosas fuerzas históricas, sociales y geográficas que produjeron el colapso total de 1860 simplemente no están presentes.