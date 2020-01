Seis gobiernos estatales rechazan el Insabi

“Antes de que aprobara dije públicamente que nunca iba a firmar, ni de broma, aunque me torcieran la otra mano buena que me queda, porque está peor, es entregarles el sistema de salud”, dijo Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato.

“Estamos revisando, porque a nivel nacional el Insabi provoca incertidumbre, no hay reglas claras de operación. Nosotros tenemos un problema ya cuantificado en mil 500 millones de pesos menos.



“Es un error la creación del Insabi sin tener preparación suficiente. Ni el gobierno federal tiene respuestas y eso buscamos. En la reunión pediremos que respeten a los estados que estamos haciendo las cosas bien, que no descompongan lo que sirve.



Seis gobiernos estatales han rechazado la entrada en vigor del, quien sustituye al Seguro Popular, paraa millones de mexicanos sin seguridad social.De acuerdo con información de, el motivo de que las admninistraciones se opongan es por la, que podrán publicarse hasta el mes de junio.Los gobernadores que todavía no han firmado el convenio con la federación son: de, Martín Orozco; de, Diego Sinhue; y de, Francisco García Cabeza de Vaca.En la misma postura se encuentran los mandatarios de, Francisco Domínguez Servién; de, Carlos Mendoza Davis, todos de Acción Nacional, y de, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano.Por su parte el gobernador de Aguascalientes,, señaló que, y que no firmaría la carta de intención que apoya su derogación porque a su consideración fomenta la centralización del sector Salud.Ayer,, de Guanajuato, informó que el próximo martes gobernadores delse reunirán con López Obrador para revisar todo lo relacionado con la operación del Instituto de Salud para el Bienestar, y adelantó que su administración analiza la situación para definir medidas.“El próximo martes hay reunión de gobernadores del PAN con el Presidente para revisar el tema. Estamos muy preocupados, porque parece ser que hicieron una reforma al vapor,”, señaló.Mencionó que solicitarán al Mandatario federal que respete a las entidades que cuentan con buenos sistemas de Salud y han dado resultados en beneficio de la sociedad.“Guanajuato es uno de los mejores sistemas, nos lo dice lafederal: no tenemos adeudos, desabasto de medicinas”, aseguró Rodríguez Vallejo.