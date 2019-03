Seis grandes van por su boleto a cuartos de Europa League

Napoli have won 5 of their last 6 #UEL away games... pic.twitter.com/E3AZuRn6DP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 13 de marzo de 2019

En la vuelta de los octavos de final de la Europa League, Arsenal y Benfica tratarán de remontar en casa sus respectivos marcadores adversos; Inter de Milán y Sevilla querrán marcar un gol para no preocuparse por el empate en la ida, mientras que Chelsea y Napoli a cerrar el trámite tras goleada.Tras perder 3-1 en la ida frente a Rennes en Francia y después de haber marcado de visitante, el Arsenal irá por dos goles en casa que lo pongan en cuartos; desde el nacimiento del nuevo formato de esta competencia en la temporada 2009-10, sólo el Fulham avanzó luego de ser derrotado 3-1 en la ida contra la Juventus.Por su parte, el Benfica tratará de remontar en Portugal el 1-0 con el que Dinamo Zagreb ganó la ida; el cuadro portugués nunca ha perdido en casa con 16 triunfos y tres empates en este torneo; además, en las 35 veces que un equipo perdió la ida por la mínima, 17 pudieron avanzar, es decir, 49 por ciento.Asimismo, el Inter de Milán no pasó del 0-0 frente al Frankfurt en Alemania; ahora, en los “nerazzurri” querrán avanzar a cuartos con una estadística a su favor: en las últimas cinco eliminaciones europeas en las que empató de visita, pasó; sin embargo, el club teutón sólo ha perdido uno de sus últimos 20 partidos en este torneo.En el club del empate, el Sevilla quedó 2-2 con el Slavia Praha en España; en la vuelta, el club español tratará de derrotar a una escuadra checa que va invicta en sus seis partidos eliminatorios en competencias europeas y que ha mantenido la puerta en blanco en seis de sus ocho últimos juegos en Europa League.En el grupo de las goleadas, el Chelsea visita al Dinamo de Kiev en Ucrania, después de ganar 3-0 la ida en Inglaterra; de los equipos que anotaron al menos tres goles en la ida en eliminatoria de Europa League, el 90 por ciento pasó, es decir, 73 de 81 clubes.Por último, el Napoli se meterá a Austria para enfrentar al Red Bull Salzburg y así finiquitar su pase después de ganar 3-0 la ida; sin embargo, la esperanza del equipo austriaco no ha muerto pues un equipo, de los últimos 43 que perdió la ida de la Copa UEFA y Europa League, logró avanzar de ronda: el Valencia en la temporada 2013-14 frente al Basel, la vuelta la ganó el club español 5-0.