Selección Mexicana traerá la copa a casa

La Selección Nacional de futbol de México debutará en la Copa Oro 2019 con la obligación de ganar y convencer, cuando se vea las caras con Cuba, en actividad de la primera jornada del Grupo A.Aunque en teoría los rivales son de muy poca exigencia, esta es la primera gran prueba que tendrá el argentino Gerardo Martino y en la que tiene la imperiosa necesidad de ofrecer resultados positivos y una idea de juego que prevalezca durante toda su estadía como entrenador.Mucho se ha mencionado de las ausencias que tendrá el “Tri”, como la de los delanteros Javier Hernández, Carlos Vela, Jesús Manuel Corona, Hirving Lozano y el volante Héctor Herrera, unos por lesión otros por decisión propia, pero eso no exime al equipo de salir con el título.El cuadro azteca no solo requiere ganar, sino convencer y a partir de este primer duelo elevar su nivel, porque la primera ronda parece completamente a modo, pero la dificultad aumentará conforme transcurra la competencia.México es el país más ganador de este torneo desde que se instauró en 1991 con siete títulos, y buscará el octavo campeonato, luego que en la edición pasada fue eliminado por Jamaica en Semifinales.Enfrente estará el representativo de Cuba que no participó en el torneo de hace un par de años, pero que hizo las cosas bien en 2015 y 2013, en los que calificó a los Cuartos de Final.Esa etapa ha sido su límite, lo cual quieren superar en esta edición, para lo que necesitan ofrecer una evolución en su futbol, pero sobre todo contar con plantel completo y evitar la deserción de jugadores, situación muy común en esta competencia.Es la primera prueba real del “Tata” Martino, tiene que gustar, golear y ganar.