Selena Gomez enloquece al tratar de besar a un sapo

.- A principios de abril,estrenó el video de su más reciente sencillo “”, donde hace alusión a todos los sapos que ha tenido que besar en su búsqueda por el príncipe azul. La cantante y actriz compartió el detrás de cámaras de su videoclip en el que se puede apreciar quepierde la calma cuando tiene que besar a una rana.En el detrás de cámaras de “”,se ve nerviosa al sostener una rana, pero cuando llega el momento de acercarse, la criatura da un brinco, lo que provocó que la cantante gritara. Una persona del equipo de grabación le acomoda la rana en la mano.Sin embargo,vuelve a sobresaltarse y provoca que la rana se cayera al suelo. Preocupada y asustada, la intérprete depreguntó por el estado del pequeño reptil. "¿La lastimé?", dijo mientras miraba hacia otro lado.Más tarde,se pone cómoda y logra sostener. Al final del día,y la rana forman un vínculo especial mientras recorre el set con el reptil.En el video musical de “”,tiene una cita con tres tipos diferentes con la esperanza de encontrar al mejor partido. Después de todas las citas, la cantante decide convertirlos a todos en ranas., comenta en el detrás de cámaras.Para, el proceso de citas fue casi tan malo como las que ha llegado a tener en la vida real. La cantante de “Look at Her Now” admitió en el detrás de cámaras que se puso un poco nerviosa y canalizó su ‘bachelorette’ interior. "Realmente se siente como una cita", comenta. "Estaba tan involucrada en la conversación que olvidé qué decir"."Boyfriend" es el último sencillo de la edición de lujo de su último álbum Rare. Al anunciar el lanzamiento de la canción, Selena Gomez escribió en su cuenta de Instagram que aunque la canción habla de una relación amorosa, en estos momentos no es lo que ella está buscando, y que por la situación actual del mundo sus prioridades son otras.Información por Milenio