Selena Gomez se sincera y revela un difícil padecimiento

“Recientemente fui a uno de los mejores psiquiátricos de Estados Unidos: el Hospital McClean, y después de años de pasar por muchas cosas diferentes, me di cuenta de que era bipolar. Y cuando llegué a conocer más información, en realidad me ayudó. No me asusta una vez que la conozco



abrió su corazón y se sinceró en unque realizó al lado de la también cantante Miley Cyrus. La charla fue muy amena a través del ciclo Bright Minded que organiza la intérprete de Wrecking Ball y como pocas veces habló de un padecimiento que enfrenta y que es muy complicado.Confesó Selena frente a las 180 mil personas que se conectaron a la transmisión. Gomez aceptó que está consciente de que "la gente tiene miedo de eso, ¿verdad? Ellos dicen, '¡Oh (qué difícil)!'. Y lo he visto, he visto algo de eso incluso en mi propia familia, donde estoy me dicen: '¿Qué está pasando?'".La intérprete comentó que el temor que genera el trastorno se debe a la desinformación: "Soy de Texas, en donde simplemente no se sabe hablar de salud mental. Y luego veo enojo acumulado en niños y adolescentes o en cualquier adulto joven. Simplemente siento que cuando finalmente dije que tengo este trastorno, quería saber todo al respecto. Y me quitó el miedo".