Selena Gomez sufrió un ataque de pánico antes de los AMA’s

Performance de Selena Gomez aux #AMAs (24/11): (part 2) pic.twitter.com/sGHIJJBYMP — Selena Gomez Source (@SSFRMedias) November 25, 2019

"Selena definitivamente tuvo ansiedad y un ataque de pánico antes de salir y puso mucha presión sobre sí misma", apuntó esa fuente anónima.

"Se siente bien estar de vuelta. Gracias a todo mi equipo y a mis fans por estar conmigo. Todo esto es para ustedes y por ustedes. Emocionada por este nuevo capítulo", dijo.

Selena Gomezantes de actuar el domingo en los American Music Awards (AMAs), aseguró! Entertainment Television.Gomez, que tuvo lugar en el Staples Center de Los Ángeles, con una actuación en la que cantó sus nuevos sencillos como anticipo del álbum que lanzará al principios del año que viene, lo que supondrá su regreso a la música tras un largo parón.Una de las imágenes más virales de la noche fueron los aplausos y gritos de Taylor Swift y Halsey entre el público mientras Gomez cantaba los primeros versos de su recién estrenado tema "Look At Her Now".Se trataba de una actuación muy importante para la estrella latina y una fuente de su entorno dijo hoy a E! Entertainment Television que Gomez notó la presión antes de pisar el escenario.Posteriormente, la revista People publicó una información similar a la de E! Entertainment Television citando a la misma fuente.Tras su actuación, Gomez, que en varias ocasiones ha hablado con sus fans y los medios de comunicación sobre sus problemas de ansiedad y depresión, publicó el domingo un mensaje en su cuenta de Instagram, donde tiene 162 millones de seguidores (es la tercera persona más seguida en esta red empatada con el actor Dwayne Johnson).en las redes sociales de una ceremonia en la que Swift se llevó seis galardones y batió así el récord de Michael Jackson como la persona más premiada en la historia de estos reconocimientos.Entre esos seis premios, Swift obtuvo uno muy especial al ser nombrada "artista de la década" 2010-2020, un premio con el que se une a iconos como Elvis Presley (años 50), The Beatles (años 60), Stevie Wonder (años 70) o Michael Jackson (años 80).