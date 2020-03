Selena: una reina eterna, a 25 años de su muerte

Escuchar Nota

“Tenemos tiempos muy difíciles por delante, dada la naturaleza de lo que está pasando en este momento. Nuestra familia realmente entiende las preocupaciones de todos sobre el virus Covid-19”, expresó Suzette Quintanilla, presidenta de Q Productions, encargada de la organización del concierto especial.

Hoy se cumplendel trágico momento en el quedisparó contraen un hotel de Corpus Christi, Texas. Quintanilla, estrella de la música latina en EU en ese momento, y reina del estilo tex-mex fue declarada muerta a su llegada al hospital.El día que Selena murió, su leyenda se hizo más fuerte. Dos años más tarde, en 1997, estrenó una película sobre ella, protagonizada por, a quien dar vida a la cantante supuso un gran paso en su carrera.Selena corrió herida para pedir ayuda después de que, la presidenta de su club de fans y encargada de las boutiques que Quintanilla poseía, le disparase.Saldívar empezó a dibujar el camino hacia el trágico final de Quintanilla durante su gestión de los establecimientos.para llevar el negocio y, más tarde, la cantante supo que se había apropiado de 60 mil dólares en cheques.. Sin embargo, Saldívar tenía diferentes documentos sobre la contabilidad de las empresas y el club de fans que Quintanilla necesitaba. Para que se los pudiese dar, Selena accedió a verse con su asesina.Quintanilla llegó a la habitación del hotel en el que la expresidenta de su club de fans se alojaba y esta le abrió. Univisión señala que Saldívar intentó convencerla de que había sido violada y agredida. Ella le ofreció acompañarla al día siguiente al médico y después se fue.Por la mañana, en el hospital, los médicos no encontraron pruebas físicas que pudiesen corroborar la historia de Saldívar.Cuando ambas volvieron al hotel, comenzaron a discutir por la documentación bancaria. Cuando la artista se dispuso a salir del lugar y dejar atrás a su asesina, siempre según la investigación del medio, esta. Le dio tiempo a huir, a pedir ayuda y a revelar quién la había herido antes de perder el conocimiento.La asesina intentó huir, pero acabó entregándose. Saldívar en sus declaraciones, aparte de incurrir en contradicciones y acusaciones que salpicaban también al padre de la fallecida, dijo que la discusión vino porque era ella la que quería dejar de trabajar para Quintanilla.. En 2014 intentó modificar su condena basándose en un delicado estado de salud que no pudo demostrar. En 2025 podrá solicitar la libertad condicional al haber cumplido 30 años de condena.Con la finalidad de celebrar el legado de Selena, a 25 años de su presentación en el Astrodome de Houston, Texas, se realizaría el concierto, el 9 de mayo, mismo que será reprogramado, para cuando la situación relacionada con el coronavirus, mejore.En el concierto, entre otros.vino al mundo en Lake Jackson, Texas, el 16 de abril de 1971.- Con solo 23 años, se convirtió en una diva latina gracias a su carisma y su voz.- Entre sus mayores éxitos estaban- Su padre era mexicano y su madre, panameña.- Comenzó desde muy pequeña en el mundo de la canción y el espectáculo. A los 6 años formaba parte del grupo infantil llamado, junto a sus dos hermanos.- En 1981, toda la familia se trasladó a la localidad de Corpus Christi, donde las actuaciones del grupo se convirtieron en su modo de vida. Con tan solo 12 años, Selena grabó su primer disco en compañía de sus hermanos AB y Suzette.- A finales de los 80, la popularidad de la cantante seguía creciendo y en 1988 ganó el premiopor primera vez.- En 1989, Selena fichó por el sello discográfico EMI y, con una gran compañía detrás, su éxito no hacía más que crecer.- En 1992, con apenas 21 años, Selena contrajo matrimonio con el guitarrista que tocaba en su banda,, de 22 años.- Su carrera iba viento en popa y su padre seguía componiendo éxitos para ella.- Según un medio estadunidense, en 1994 dio un concierto en Houston al que acudieron más de- Ese mismo año, recibió un- Además, contaba con su propio pequeño imperio de la moda en forma de tiendas donde vendía su línea de productos.