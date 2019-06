Selfies de Aniston, Cox y Kudrow, enloquecen las redes

Las actrices, que jugaron a ser grandes amigas como Monica Geller, Rachel Green y Phoebe Buffay por diez temporadas en la exitosa comedia Friends en los 90, son íntimas en la vida real.Después de celebrar el 55° cumpleaños de Courteney Cox el fin de semana en las playas de Cabo San Lucas, Baja California, Cox, Jennifer Aniston, y Lisa Kudrow disfrutaron recientemente de una "noche de chicas" en la ciudad de Los Ángeles, lugar de residencia de las tres estrellas.Courteney Cox publicó en su perfil de Instagram una fotografía con sus famosas amigas, totalmente al natural y posando como tres desconocidas, durante la salida nocturna que compartieron y la subtituló: "Intentando averiguar qué decir en Instagram …".En las divertidas selfies, las ex estrellas de Friends se muestran muy unidas y pasando un buen momento."A mitad de camino …", escribió Kudrow, de 55 años, sin duda refiriéndose a la ausencia de sus compañeros de la popular comedia: David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry.Últimamente las actrices se muestran bastante seguido en las redes sociales.Durante el festejo de su cumpleaños, Cox compartió una selfie con el trío abrazándose mientras honraba su amistad. "Qué suerte tengo de celebrar mi cumpleaños con ellas. Las amo chicas. Mucho", escribió junto a la fotografía que compartió con sus millones de seguidores en Instagram.Más de un millón de "Likes" consiguió la captura a las pocas horas. El ex de Aniston, Justin Theroux, fue una de las tantas celebridades que le enviaron mensajes a la acriz por su cumpleaños.Kudrow también compartió una fotografía junto a la cumpleañera con el mensaje: "Recuerda, Court, que siempre seré mayor que tú. Feliz cumpleaños, preciosa Courteney". Cox, por su parte, le respondió: "Solo eres más sabia, querida. Nunca más mayor. Te quiero".Desde el final de Friends en 2004 que se habla de un posible regreso del show a la TV. Días atrás, Aniston le dijo a Ellen DeGeneres que "todo es posible" y que ella estaba dispuesta a volver al igual que el resto de sus compañeros. No obstante, aún sigue siendo un sueño para los millones de seguidores de la exitosa sitcom.