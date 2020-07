Semáforo epidemiológico será semanal: López-Gatell

Escuchar Nota

“El semáforo es un instrumento técnico, no es un instrumento de negociación con la sociedad para encontrar cómo se puede obtener la mayor cantidad de apoyo, no está sujeto ni estará sujeto jamás a negociación; es un instrumento que nos permite identificar el riesgo de propagación, de la insistencia de la pandemia o de que existan rebrotes en casos concretos como lo acabamos de ver en Guerreo y como se verá en otros estados, conforme avance la reapertura habrá rebrote y eso no es un error de la autoridad”.

“Hubo errores de interpretación en la periodicidad, se tuvo la idea de que se había suspendido el semáforo, es falso, lo dijimos una y otra vez, se ha detenido; dos: lo que se detuvo es la actualización de la semana 29 pero no desaparece la calificación, se quedó estacionada porque representa los indicadores de mayor prevención, algunas entidades estuvieron descendiendo y pudieron haber cambiado pero se mantuvo para prevención; y tercero, se dijo que hubo un posible acuerdo de que se dé quincenalmente y no es así, encontramos en estados que la información era inconsistente entre casos y ocupación hospitalaria”.



y no será quincenal pues “es un instrumento técnico de prevención no de negociación” y así se expuso en la reunión de esta tarde de laAunque apenas hace dos días la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero insistió en que los gobernadores buscaban un semáforo quincenal, López-Gatell dijo que no será así.Afirmó que tras la reunión de esta tarde con la Conago “se resolvió lo que habría que resolver” que es que el semáforo continúa como una medida de prevención de riesgos y seguirá siendo semanal como se venía presentando.El subsecretario de salud agregó que no tiene caso exhibir cuáles fueron los estados en los que encontraron inconsistencias en los reportes de casos y ocupación hospitalaria pues en la reunión de hoy dejó claro que, sino que es un desfase normal.También mencionó que mejoraron los esfuerzos de supervisión para poder reactivar el semáforo mañana y seguirlo presentando cada viernes.Con información de Milenio