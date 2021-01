Semáforo rojo no obliga a Coahuila a imponer restricciones en toda la entidad: Miguel Riquelme

Escuchar Nota

“No necesariamente el semáforo en rojo determinado por el gobierno federal, nos obliga a tomar determinaciones similares en toda la entidad en cuanto a restricciones, pues cada una de las Cinco Regiones tiene sus condiciones muy particulares, empezando por sus actividades económicas diferentes y los niveles de ocupación hospitalaria también muy variables”, precisó.

“Por eso mismo, desde los primeros días de este mes de enero nos abocamos al monitoreo de las cifras de contagios de las diferentes regiones y establecimos que hoy tenemos las dos regiones más grandes que son la Sureste y Laguna controladas, no obstante las seguiremos vigilando”.

Luego de que las autoridades federales colocaron este viernes aen color rojo dentro del semáforo epidemiológico del Covid-19, junto con otras nueve entidades consideradas con nivel máximo de contagio, el gobernadordeclaró que en la entidad se continuará trabajando en el control de la pandemia. Pero precisó que la estrategia sanitaria será orientada como lo ha hecho hasta ahora, de acuerdo con las circunstancias y problemática particular de cada una de las regiones.Miguel Riquelme explicó que no es posible aplicar los mismos criterios a todo el Estado y tampoco se puede atentar de manera drástica contra la actividad económica en general, sino hay necesidad plenamente fundamentada paraNo obstante anunció que: “Vamos a seguir tomando decisiones en los próximos días. Pero las medidas serán con base en los análisis y decisiones que tomen los sub Comités Regionales de Salud que formamos exprofeso, lo que ellos determinen lo acataremos”.El mandatario asegura que desde luego, se toma en cuenta la postura de lay al mismo tiempo reconoce el incremento registrado en el número de positivos tras las fiestas decembrinas lo que incidió en un aumento en la ocupación hospitalaria.Son en las, donde se perfilarán las medidas a tomar como resultado del alza en la ocupación hospitalaria. “De hecho, a partir de las recientes reuniones con los integrantes de los Sub Comités, se acordaron tomar algunas medidas restrictivas en actividades económicas, sobre todo en lo que respecta a reducción de horarios”.Hizo ver el gobernador que por ahora y en función de la postura del gobierno Federal, “son las medidas que nosotros tomaremos, las que acataremos de acuerdo a las decisiones de los sub Comités, aunado a la labor de vigilancia permanente. Como lo hicimos desde el inicio dela contingencia sanitaria el año pasado y muy independiente de lo que estuvo haciendo larespecto al manejo del semáforo epidemiológico, junto con su plan de”.Laactual en Coahuila es de 71 por ciento en la Región Norte; Región Carbonífera de 76 por ciento; Centro-Desierto de 65 por ciento; La Laguna 38 por ciento y 54 por ciento en la Región Sureste.Este sábado, autoridades sanitarias reportan 330 nuevos casos de contagio.De acuerdo con los criterios de la Secretaría de Salud Federal, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, son entidades de alto riesgo de contagios.