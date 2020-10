Semar duplica precios en construcción de hospital naval en Coatzacoalcos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) debe de aclarar el paradero de 7 millones 787 mil 620.86 pesos que no fueron comprobados en las auditorías que se le realizaron a la Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval en Coatzacoalcos, Veracruz, donde se detectaron diversas irregularidades, cómo pagos en exceso, duplicidad de precios unitarios y piezas de reforzamiento en escaleras que no fueron colocadas.



De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron pagos en exceso por 1 millón 799 mil pesos en el concepto de cimbra de madera núm. EXCIM-051 por duplicidad de rubros en los precios unitarios y los básicos de materiales y mano de obra utilizados, así como rendimientos demasiado bajos (7.0 m2 por jornada).



A su vez, pagos en exceso por 417 mil 800 pesos en el concepto núm. ALBM-15-1:4/INT "Muro de block de concreto intermedio de 15 x 20 x 40 centímetros en 15 centímetros de espesor“, en la revisión del precio unitario se observó que fueron considerados refuerzos horizontales de escalerilla a cada tres hiladas que no fueron colocados y dentro de los básicos del precio se consideró alambrón que no fue utilizado.



También los pagos en exceso por 420 mil 700 pesos en el concepto CIMCB-250 "Concreto en cimentación f'c= 250 kg/cm2 premezclado en resistencia normal vaciado con bomba...", debido a que en el precio unitario fue considerado dos veces el sobreprecio del revenimiento.



Otros pagos en exceso son por un monto de 142 mil 500 pesos en el concepto núm. “CIMMALALEC-6x6-10/10 "Suministro habilitado y colocación de malla de acero electrosoldada 6x6 10/10...“, debido a que en el precio unitario se consideró un rendimiento de mano de obra demasiado bajo (56.5 m2 por jornada).



Pagos en exceso por 204 mil 500 pesos en el concepto núm. EXCONMR-35 "Construcción de piso de concreto a la ruptura MR 35, bombeado de 15 cm de espesor...“, debido a que el concreto fue vaciado de manera directa del camión revolvedor sin utilizar la bomba de concreto especificada, por lo que tampoco aplicaba el sobreprecio de revenimiento considerado; y diferencias entre los volúmenes de obra estimados y los verificados físicamente de la visita a la obra por 4 millones 803 mil 100 pesos en 31 conceptos de obra relativos a albañilerías, repellados, impermeabilizaciones, acarreos de materiales, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, y Planta de Tratamientos de Aguas Residuales, entre otros.







La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Semar debe de aclarar en qué se gastaron 7 millones 787 mil 620.86 pesos que aún no se tiene los comprobantes fiscales.



De 10 resultados, en uno no se detectó irregularidad, 3 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe y los 6 restantes generaron 6 Pliegos de Observaciones.



Pagos en exceso por 1,799.0 miles de pesos en el concepto de cimbra de madera núm. EXCIM-051 por duplicidad de rubros en los precios unitarios y los básicos de materiales y mano de obra utilizados, así como rendimientos demasiado bajos (7.0 m2 por jornada).



Pagos en exceso por 417.8 miles de pesos en el concepto núm. ALBM-15-1:4/INT "Muro de block de concreto intermedio de 15 x 20 x 40 cm en 15 cm de espesor “, en la revisión del precio unitario se observó que fueron considerados refuerzos horizontales de escalerilla a cada tres hiladas que no fueron colocados y dentro de los básicos del precio se consideró alambrón que no fue utilizado.



Pagos en exceso por 420.7 miles de pesos en el concepto CIMCB-250 "Concreto en cimentación f'c= 250 kg/cm2 premezclado en resistencia normal vaciado con bomba...", debido a que en el precio unitario fue considerado dos veces el sobreprecio del revenimiento.



Pagos en exceso por 142.5 miles de pesos en el concepto núm. “CIMMALALEC-6x6-10/10 "Suministro habilitado y colocación de malla de acero electrosoldada 6x6 10/10...“, debido a que en el precio unitario se consideró un rendimiento de mano de obra demasiado bajo (56.5 m2 por jornada).



Pagos en exceso por 204.5 miles de pesos en el concepto núm. EXCONMR-35 "Construcción de piso de concreto a la ruptura MR 35, bombeado de 15 cm de espesor...“, debido a que el concreto fue vaciado de manera directa del camión revolvedor sin utilizar la bomba de concreto especificada, por lo que tampoco aplicaba el sobreprecio de revenimiento considerado.



Diferencias entre los volúmenes de obra estimados y los verificados físicamente en la visita de la obra por 4,803.1 miles de pesos en 31 conceptos de obra relativos a albañilerías, repellados, impermeabilizaciones, acarreos de materiales, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, y Planta de Tratamientos de Aguas Residuales, entre otros.