Senado ‘batea’ a aspirantes a nuevo órgano evaluador del magisterio

El Senado no alcanzó acuerdos para elegir en este periodo extraordinario a los integrantes de los órganos de evaluación magisterial que sustituirán al desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por lo que se acordó emitir nuevas convocatorias para el proceso de registro de aspirantes al cargo a partir del 20 y hasta el 23 de junio.El pleno del Senado conoció el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), según la cual se da por concluido el procedimiento para elegir a los integrantes del Organismo para la Mejora Continua de la Educación.Tampoco hubo acuerdo para elegir a los integrantes del Consejo Técnico del mismo organismo, al argumentar el coordinador morenista Ricardo Monreal que no hubo entendimiento ni convergencia respecto de los candidatos que se registraron y que las comisiones dictaminaron como elegibles.La Jucopo argumentó que no existen disposiciones legales que vinculen a esta soberanía sobre cómo deben ser evaluados los candidatos, ni lineamientos que limiten la valoración de los elementos para la designación de los candidatos.A decir de Monreal Ávila, la facultad constitucional y legal que le ha sido conferida al Senado para considerar el nombramiento o no de servidores públicos en un cargo determinado es ejercida sobre la base de un análisis objetivo, consistente en la satisfacción de los requisitos legales “y subjetivos que pueden desagregarse”.“Es decir corresponde el Senado a través de los órganos de gobierno designar para dicho encargo, examinar si el aspirante cumple, por un lado, con los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley y por el otro color en nombramientos subjetivos construidos por esta representación a efecto de lograr que quienes resulten electos cumplan con el perfil para dicho cargo”.Informó que la Jucopo no alcanzó los consensos necesarios para proponer al pleno a ningún candidato dentro de los ocho contemplados en el listado remitido por la comisión dictaminadora para el caso de la junta directiva.Por lo que toca al consejo, no se alcanzó el consenso para elegir entre los siete aspirantes contemplados en el listado remitido por la comisión dictaminadora.