Senado cierra sesión sin leyes secundarias de Guardia Nacional

El pleno del Senado cerró trabajos y citó el próximo martes en espera de los acuerdos para debatir las cuatro leyes que regirán la Guardia Nacional, además de la reglamentaria en materia de extinción de dominio y el instituto que suplirá las funciones del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.Aunque el pleno fue citado a sesión extraordinaria para debatir ese tema, el presidente Martí Batres comunicó solo la toma de protesta de la suplente de la priista Claudia Ruiz Massieu por Paloma Guillén e informó de una recomposición en la integración de la Comisión Permanente.En entrevista, el panista Damián Zepeda confió en que las negociaciones van bien en el equipo de redacción de la Guardia Nacional, pero insistió en que la oposición no está de acuerdo en que haya disposiciones que lleven a una guardia militar.Explicó que el disenso está en que los militares que formen parte de ese cuerpo policiaco no pueden estar en activo, es decir, recibir instrucciones ni del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea y deben separarse.Respecto a si ello puede vulnerar sus derechos de antigüedad, régimen de seguridad social y otras prestaciones, Zepeda dijo que eso ya está garantizado en la Constitución.-¿Qué figura plantea la oposición: permiso, licencia o que se vayan comisionados?“No. Redacciones que dejen tranquilas a las partes, que se logre el consenso, pero el fondo es el mismo. Tienen que estar separados del servicio militar en activo, si no, son militares”.Dijo que el Senado está ante un caso atípico, no regulado específicamente; por ello, no aplicaría una licencia, pero debe quedar claro que están separados del servicio militar en activo.El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila insistió en que se honrará la palabra para buscar los consensos con la oposición, una vez que el avance en los borradores es mayor al 90 por ciento.