Senado de Nueva York autoriza divulgar parte de impuestos de Trump

El Senado de Nueva York autorizó divulgar una parte de las declaraciones de impuestos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se niega a difundirlas.El texto, una nueva etapa en la pulseada política que opone al mandatario y a los legisladores demócratas, aún debe ser abordado por la Cámara baja, de mayoría demócrata, por lo cual su aprobación es muy probable.El proyecto de ley debe ser luego ratificado por el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo, también demócrata y defensor del texto.Presentado por el senador demócrata Brad Hoylman, este proyecto autoriza a la administración fiscal del estado de Nueva York a traspasar a tres comisiones parlamentarias del Congreso estadounidense las declaraciones de impuestos recibidas de Trump.En Estados Unidos, un contribuyente debe pagar en la mayoría de los estados tres impuestos diferentes: federales, estatales y municipales.El Tesoro estadounidense rechazó el martes transmitir al Congreso las declaraciones de impuestos federales del presidente, en una escalada del conflicto entre Trump y los legisladores demócratas, que controlan la Cámara de Representantes.Las declaraciones de impuestos del magnate inmobiliario al estado de Nueva York pueden ofrecer información parcial de su situación fiscal y sus ingresos totales.La periodista de la cadena MSNBC Rachel Maddow difundió en marzo de 2017 una declaración de ingresos de Trump de 2005, pero desde entonces no ha sido divulgado ningún documento más reciente.El periódico The New York Times publicó el miércoles una investigación basada en las declaraciones de impuestos de Trump de 1985 a 1994, y reveló que declaró en ese periodo pérdidas de 1.170 millones de dólares vinculadas a sus negocios.