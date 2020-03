Senado determinará el miércoles si suspende sesiones

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se reunió en el Senado con los coordinadores parlamentarios y, a pregunta expresa de los legisladores si recomendaba suspender sesiones, el funcionario les respondió “nada se ganaría en este momento. El beneficio sería mínimo, el contagio con otras personas sería prácticamente nada”.



En todo caso, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, coordinador también de los senadores de Morena, que López-Gatell les manifestó que se suspendieran sesiones en la segunda fase, que estaría en marcha entre el 15 y 20 de abril.



Monreal, en conferencia de prensa y después de una reunión de más de cuatro horas y media, resaltó que sin embargo la mayoría de los coordinadores ha solicitado que se suspendan las sesiones del Senado. “En este momento estoy en una reunión con los coordinadores y se analizan dos opciones: que en la sesión de mañana miércoles el pleno autorice solicitar a la Cámara de Diputados permiso para no sesionar en tres ocasiones consecutivas o, concluir el periodo ordinario e instalar la Comisión Permanente”:



En este momento, sostuvo Monreal, “no sé cuál será la determinación. Continuamos en el análisis y mañana hay sesión y ahí se decidirá”. Sin embargo en la reunión privada los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PT y PVEM manifestaron que no asistirían a la sesión de este miércoles.



Por la tarde, la bancada del PAN emitió un comunicado en el que aseguran que los panistas no asistirán a las sesiones que sean convocadas durante el aislamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud. El videcoordinador del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho, y Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, confirmaron que en efecto PAN, PRI y PT advitieron que no asistirían a la sesión y el Partido Verde dejó en libertad a sus legisladores de asistir o no.



Destacó que entre los temas prioritarios que tiene el Senado son la Ley de Amnistía, la regulación del outsourcing, la regulación de la cannabis, elevar a rango constitucional los programas sociales, plataformas digitales y la reelección de diputados, aprobando esos temas se podría cerrar el periodo ordinario.



Monreal destacó, en el encuentro que fue largo y prolongado, que hubo reclamos y señalamientos. Fue una reunión dura, subrayó el presidente de la Jucopo. “En lo personal me pareció correcta y pertinente su explicación, fue amable a pesar del tono ríspido, duro de algunas legisladoras y legisladores”.



Destacó el morenista que el subsecretario les manifestó que es inevitable llegar a la fase dos donde habrá centenas de personas infectadas y luego la fase tres en la que habrá miles. Lo que se está haciendo, les explicó el funcionario, es establecer como política de estado la prevención y las medidas que van a irse asumiendo como la prohibición de eventos deportivos, sociales, culturales, artísticos, de más de cinco mil personas y advirtió que si en algún escuela se encuentra una sola persona, niño, maestro o trabajador infectado se cierra totalmente el plantel.



Monreal detalló que hay preocupación en los senadores porque de 128, “noventa están expuestos al viaje frecuente en aeropuerto, van y vienen cuando menos una ocasión en aeropuerto y son altos focos de contagió”. También les preocupa la proximidad de la sana distancia. “En el pleno estamos a 70 centímetros, sigue siendo muy cercana la separación”.



En la sesión de este miércoles se tomará la decisión de suspender las sesiones o cerrar el periodo.