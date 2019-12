Senado devuelve a Cámara de Diputados minuta sobre el fuero al Presidente

“Esto es muy sencillo, decidimos en este Senado incorporar a los integrantes del Congreso de la Unión, diputados federales y senadores. La colegisladora nos vuelve a enviar el dictamen y resulta que solo dejan al Presidente de la República y no quisieron someterse a esta figura para ser enjuiciados y procesados”.

“No entiendo porque dejaron solo al Presidente, y de manera muy rápida, de brochazo quitaron al Senado y ellos mismo, entonces el llamado es enérgico y firme”.

El pleno deldevolvió a lala minuta que amplía el catálogo de delitos por los que se puede, esto tras una confrontación entre senadores y diputados de Morena.La bancada de Morena en el Senado expresó que nuevamente les va a corregir la plana a los diputados porque no está de acuerdo en eximir a los legisladores federales de perder el fuero por la comisión de un catálogo de delitos; así, con 97 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones se negó a aceptar los cambios hechos por sus pares en San Lázaro y se les devolvió la minuta.Luego de que los diputados le bajaron el salario a los senadores, Martí Batres dijo que “estamos molestos con algunas decisiones que ha tomado la Cámara de Diputados, pero aceptemos que nosotros nos equivocamos” y pidió votar a favor la minuta de los diputados.Pero su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Puntos, Eduardo Ramírez Aguilar, pidió al pleno rechazar los cambios hechos en San Lázaro.Ramírez Aguilar pidió al Senado sostener suy que la colegisladora vuelva a reconsiderar su posición.Ramírez hizo un llamado a los diputados para que no traicionen los principios del movimiento y no olvidar que eso se ofreció en campaña, el quitarse privilegio.replicó que el cambio de los diputados fue correcto, porque con la redacción hecha por el Senado solo se juzgaría a los legisladores por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales y delitos graves contenidos en el artículo 19, no por otros que se cometan, como el robo, “porque pusimos a la par a los legisladores y al Presidente”.Aclaró que la reforma no quita el fuero al Presidente, sino que se amplía el catálogo de delitos por el que se pueda juzgar.Ramírez contradijo a Batres y dijo que no se trata de eliminar el fuero. “El Presidente lo que tiene es inmunidad, lo que tienen los senadores y diputados es fuero y el fuero se constituye en un juicio de procedencia”, resaltó, para insistir que el pueblo demanda que los legisladores también se quiten el fuero.“Por eso nuevamente le pido a la Cámara de Diputados que reflexione el sentido de su voto. No confundamos, simple y sencillamente mantengamos nuestra postura digna y de respeto porque aquí no nos van a enmendar la plana. Nosotros le hemos enmendado la plana a la Cámara de Diputados”, sentenció el chiapaneco.