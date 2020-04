Senado exige a Gobierno plan para suspender cobros de intereses y servicios

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Grupo de Trabajo para el seguimiento del Covid-19 del Senado exigió al Gobierno la promulgación de una Ley de Emergencia en la que se suspendan durante tres meses los cobros de intereses de créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y automotrices, así como servicios como agua, luz, gas e internet, en lo que pasa la emergencia sanitaria.



En un comunicado, senadores del PAN, PRI, MC y PRD propusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una serie de medidas en cuanto a salud y economía de los mexicanos.



Uno de los puntos en el rubro económico es apoyar a las entidades federativas con recursos extraordinarios inmediatos para dar atención a la pandemia, por tratarse de un riesgo que afecta a toda la Nación.



También garantizar la entrega de un bono económico y alternativas (guarderías, becas y alimentación), para que las hijas e hijos de quienes atienden el primer frente de la contingencia, como son el personal médico y de enfermería, así como personal indispensable como el de limpia, transporte y seguridad, para que puedan estar tranquilos durante el tiempo que éstos atienden sus labores.



Declaración fiscal del ejercicio de 2019



Los senadores expusieron que se debe diferir tres meses la presentación de la declaración fiscal del ejercicio de 2019, tanto para personas físicas como morales y agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA durante los meses que dure esta contingencia; así como diferir el pago de las cuotas obrero patronales del IMSS durante los próximos tres meses o el tiempo que dure la pandemia. Siempre y cuando no despidan a sus trabajadores.



“Suspender por tres meses del cobro de capital e intereses de los créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y automotrices, prorrateando el pago de las mensualidades durante los siguientes 18 meses. Que la CFE, CONAGUA y los prestadores de servicios de gas, internet y telefonía celular suspendan el cobro por tres meses prorrateando el pago durante los siguientes 18 meses”, precisa el punto sexto.



Entre otras medidas económicas, se encuentra establecer un fondo financiero de apoyo extraordinario para empresas del sector turístico, fundamentalmente aerolíneas y servicios de hospedaje, con objeto de asegurar su viabilidad y pronta reactivación; además de garantizar que el autotransporte de carga y pasajeros pueda seguir operando mediante el otorgamiento de un subsidio a la gasolina y diésel (por el que no paguen IEPS) y que el pago de ISR se pueda diferir para lograr entre otras cosas que el abasto no se interrumpa en los autoservicios.



Ley de Emergencia:

• Recursos extraordinarios inmediatos a las entidades federativas para dar atención a la pandemia.

• Garantizar la entrega de un bono económico y alternativas para que hijos de personal indispensable puedan estar tranquilos.

• Se debe diferir tres meses la presentación de la declaración fiscal del ejercicio de 2019.

• Agilizar la devolución de los saldos a favor del IVA durante los meses que dure esta contingencia.

• Diferir el pago de las cuotas obrero patronales del IMSS lo que dure la pandemia.

• Suspender por tres meses del cobro de capital e intereses de créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y automotrices.

• Que servicios de luz, agua, gas, además de internet y telefonía celular suspendan el cobro por tres meses.





Con información de El Diario de México