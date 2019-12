Senado inicia revisión del T-MEC sin tener el texto de acuerdo

“Me preocupa la parte laboral porque hay una clara intromisión a la soberanía mexicana. Está en inglés, porque todavía no lo han traducido y establece que Estados Unidos podrá demandar a México y la carga de la prueba se le va a revertir a México, todo lo contrario en una materia de derecho judicial o jurisdiccional”.

Comisiones en el Senado iniciaron la revisión delsin que el texto haya llegado al recinto; el subsecretario para América del Norte,la reunión. Al iniciar los trabajos, eldijo que “ en unos momentos más vamos a recibir el texto en español”En breve entrevista, Seade dijo que salió muy bien el tema laboral, “no hay inspectores, lo que hay en su lugar, totalmente reflejando el sistema comercial, son paneles en democracia sindical, no en derechos laborales”.De acuerdo a legisladores de Morena, Seade les mostró el T-MEC en la reunión efectuada por la mañana en la(SRE), aunque estuviera en inglés; por lo que esperan que se entregue en español a los senadores en los próximos minutos.En ese sentido, el morenista y presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que están de acuerdo con los términos de establecieron en la adenda al T-MEC, toda vez que hay reciprocidad. Resaltó que ya ha habido paneles para dirimir conflictos en materia sindical.El emecista Samuel García se mostró molesto de que alrededor de las 6 de la tarde, el Senado no hubiera recibido aún el texto.Diría que lo más grave es quepodrá mandar observadores a las empresas nacionales, verificar in situ “es decir en un acto de molestia”.